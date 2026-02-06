Gemini Update: Google startet in die Gemini-Ära, neue Rekordzahlen, Android-Fernsteuerung, Chrome-Features

Eine sehr interessante und mit vielen Ankündigungen gefüllte Gemini-Woche geht zu Ende, die für das KI-Modell noch sehr viel Relevanz haben wird. Google hat große Pläne, gibt Hunderte Milliarden Dollar für Gemini aus, wir berichten über Nutzungszahlen, zeigen euch die Integrationen in Chrome, GMail und noch sehr viel mehr. Das alles erfahrt ihr wie gewohnt in unserem wöchentlichen Gemini Update, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Google gibt rund um das KI-Modell Gemini natürlich auch Anfang Februar wieder Gas und hat in dieser Woche eine ganze Reihe von Neuerungen angekündigt, über die wir natürlich berichtet haben. Es gab Design-Einblicke, wir berichten über Chrome in der Gemini-Ära, GMail in der Gemini-Ära, den Start der Android-Fernsteuerung und sehr viel mehr. In der folgenden Zusammenfassung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

So entsteht das Gemini-Design

Googles Designer geben interessante Einblicke darin, wie das Gemini-Design entstanden ist und welche Überlegungen hinter den einzelnen Elementen stecken. Man spricht von einem unerforschten Neuland.

» Google-Designer geben Einblicke in das neue Gemini-Design

Google Chrome in der Gemini-Ära

Google Chrome startet mit vielen neuen Funktionen in die Gemini-Ära. Wir zeigen euch alle neuen KI-Funktionen, die demnächst oder schon bald in den Browser einziehen.

Gemini Personal Intelligence startet im KI-Modus

Google startet die Personal Intelligence von Gemini jetzt auch im KI-Modus. Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten das bietet – es bringt beide Produkte nochmal voran.

» Google erweitert den KI-Modus mit Geminis Personal Intelligence

Wichtige Google-Dienste starten in die Gemini-Ära

Viele wichtige Produkte starten jetzt in die Gemini-Ära – aber was bedeutet das überhaupt? Wir fassen das für euch einmal zusammen und verschaffen uns den Überblick.

» Google bringt wichtige Produkte in die Gemini-Ära

Experiment zeigt Geminis Uhr-Schwäche

Eine interessante Webseite zeigt die Schwäche von Gemini und Co, wenn es um das Ablesen oder auch das Erstellen einer analogen Uhr geht. Sehr unterhaltsam, schaut mal herein.

» Sehenswertes Experiment zeigt, wie KI-Modelle an der Uhr verzweifeln

Gemini und Google Kalender

Gemini kann jetzt auch auf sekundäre Google Kalender zugreifen und ist nicht mehr nur auf den Hauptkalender beschränkt. Das kann sehr praktisch sein.

» Gemini kann jetzt auf weitere Google Kalender zugreifen

Google arbeitet an ChatGPT-Import

Google wird Gemini in Kürze einen Import von ChatGPT-Chats spendieren. Damit sollen Nutzer ihre Konversationen einfach übernehmen können, sodass Gemini auf demselben Kenntnisstand wie die Konkurrenz ist.

Gemini bekommt Android-Fernsteuerung

Gemini wird so tief in Android integriert, dass es in Kürze sowohl die Apps als auch das Betriebssystem fernsteuern kann. Wir zeigen euch, was da schon bald möglich sein wird.

» Google bringt eine Gemini-Fernsteuerung zu Android

Gemini mit Rekordzahlen

Google hat im Rahmen der Verkündung der Quartalszahlen auch Rekordzahlen für Gemini vorgelegt. Der KI-ChatBot kommt schon auf 750 Millionen aktive Nutzer, treibt die Abo-Zahlen von Google One und YouTube Premium in die Höhe und noch mehr. Außerdem will Google eine Rekordsummer in den Ausbau der Infrastruktur investieren.

» Die Gemini-App hat 750 Millionen aktive Nutzer

» Google One und YouTube Premium haben 325 Millionen Abonnenten

» Google investiert 186 Milliarden Dollar in Gemini

