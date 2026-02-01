Chrome, GMail, Suche: Wichtige Google-Dienste starten in die Gemini-Ära – werden wohl umfangreich verändert

Google hat das KI-Modell Gemini in praktisch alle wichtigen Produkte integriert und wird den Funktionsumfang immer weiter ausbauen – das ist keine große Überraschung. Seit einigen Wochen verwendet man allerdings auffallend häufig den Begriff der neuen KI-Ära, die bislang noch nicht weiter ausgeführt wird. Gut möglich, dass das aktuelle Gemini 3 noch einige Überraschungen bereithält.



Bei Google gibt es kaum ein Thema oder eine Entwicklung, bei dem nicht Gemini oder zumindest ein Ableger des KI-Modells im Mittelpunkt steht. Erst vor wenigen Monaten ist man mit Gemini 3 in die neue KI-Ära gestartet, die das bisher intelligenteste KI-Modell hervorbringen soll. In der Ankündigung hieß es bereits, dass Gemini 3 die Grundlage für viele weitere Dinge bildet, die in den folgenden Monaten kommen werden.

Vor wenigen Wochen ist GMail in die Gemini-Ära gestartet und erst vor wenigen Tagen hat man die neue KI-Ära der Google-Suche angekündigt. Und dann hatten wir noch den Start von Chrome in die Gemini-Ära. Auch wenn es kein echter Superlativ ist, ist der Ausruf einer neuen Ära doch etwas sehr Großes, das man bei Google normalerweise nicht ganz so inflationär verwendet. Daher ist die neue Ära für Gemini, für GMail und für die Google-Suche sicherlich nichts, das man einfach so aus Aufmerksamkeitshascherei in die Ankündigungen schreibt.

Alle vier Ankündigungen haben gemeinsam, dass die Integration von Gemini die Produkte massiv verändert. Ich hatte hier im Blog bereits beschrieben, dass Gemini den GMail-Alltag vollständig umkrempelt und die Nutzer mit den reinen E-Mails kaum noch in Berührung kommen. Beim Google-Suche-Update sieht es ähnlich aus, denn die eigentlichen Suchergebnisse rücken weiter in den Hintergrund und die Kommunikation mit Gemini soll gestärkt werden.









Eine neue Google-Ära – Gemini als zentrales Produkt

Die neue Ära scheint hauptsächlich darin zu bestehen, dass die Nutzer ALLES über Gemini erledigen sollen. Von der Suche nach Informationen über die Erstellung von Inhalten bis zur Organisation aller persönlicher Daten. Dann kommt auch schon wieder die neue Gemini Personal Intelligence zum Einsatz, die genau so etwas verspricht: Alle Daten zusammenführen und über die KI zugänglich machen.

Ich denke, dass Google (noch) im Verborgenen an etwas sehr Großem arbeitet. Gemini 3 bietet genügend Power, um das gesamte Ökosystem zusammenzuführen und den digitalen Alltag zu verändern. Man wird wohl eine neue Anlaufstelle schaffen, bei der die klassischen erfolgreichen Apps eher zum Einzelwerkzeug degradiert werden, während das große Ganze bei Gemini stattfindet. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal meine Spekulation über eine Google Gemini Super-App ins Spiel bringen. Lest es euch gerne durch.

Wir dürfen gespannt sein, welche Google-App als Nächstes in die Gemini-Ära startet. Spannend wird es aber auch dann, wenn alle relevanten Apps in eine solche Ära gestartet sind. Denn dann wird sich vieles vielleicht erst Fügen, das bisher nur in einzelnen Puzzleteilchen zu sehen ist. Die Fäden laufen immer enger zusammen und damit unterstreiche ich auch noch einmal meine Aussage zum Jahresbeginn: 2026 wird DAS Jahr von Gemini.

