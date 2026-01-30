Gemini Update: GMail, Chrome und Suche in der KI-Ära, KI-Musikgenerator kommt, Uhren-Probleme und mehr

Es geht eine wirklich sehr umfangreiche Gemini-Woche zu Ende, die für das KI-Modell eine große Bedeutung hat, denn es sind gleich drei neue Produkte in die KI-Ära gestartet. Google Chrome erhält ein riesiges Gemini-Upgrade, Google Fotos optimiert Nano Banana, Gemini und die Websuche starten und vieles mehr. Außerdem erklären wir das Uhren-Kuriosum. Das alles erfahrt ihr wie gewohnt in unserem wöchentlichen Gemini Update, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Die Verbreitung von Gemini geht immer weiter und hat in dieser Woche einige weitere Produkte umfasst, deren Integrationen deutlich stärker ausgebaut wurden. Allen voran ist es diesmal der Chrome-Browser, der sehr viele neue Funktionen bekommt. Aber auch in der Google-Suche geht es voran, wir berichten über die GMail-Integration, über Geminis Uhren-Probleme und noch einiges mehr. In der folgenden Zusammenfassung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Darum kann Gemini keine Uhr lesen

Gemini und andere KI-Modelle tun sich unglaublich schwer damit, eine analoge Uhr zu lesen. Warum das so ist, erklären wir euch im verlinkten Artikel. Tatsächlich könnte das trotz der vermeintlich einfachen Aufgabe noch etwas länger dauern, bis die KI zum Verständnis bereit ist.

» Darum können KI-Modelle wie Gemini keine Analoguhr lesen

Gemini verändert den GMail-Alltag

Gemini ist mittlerweile sehr tief in GMail integriert und wird den Nutzern im neuesten Anlauf praktisch alle wichtigen Abläufe des E-Mail-Alltags abnehmen. Das reicht vom Lesen einer E-Mail über die Organisation bis zum Verfassen neuer Nachrichten oder von Antworten. In allen Bereich ist Gemini involviert und könnte dafür sorgen, dass die Nutzer kaum noch mit einer E-Mail in Berührung kommen.

» Gemini verändert den GMail-Alltag mit vielen Funktionen









Gemini bekommt einen Musikgenerator

Google wird dem KI-Modell Gemini schon bald einen Musikgenerator spendieren, der sich jetzt in ersten Leaks zeigt. Damit soll es zukünftig genauso einfach sein, Musik zu erzeugen, wie sich jetzt schon Bilder oder Videos generieren lassen. Ein interessantes Projekt, das man in der Vergangenheit auch schon demonstriert hat.

» Gemini bekommt schon bald einen neuen KI-Musikgenerator

Google Fotos optimiert Gemini-Integration

Google Fotos optimiert die Integration von Gemini Nano Banana, mit der sich Bilder in Kurzvideos verwandeln lassen. Statt sich wie bisher vom Ergebnis überraschen zu lassen, können jetzt konkrete Anweisungen in einen Prompt eingegeben werden, um die Tendenz des zu erstellenden Videos festzulegen.

» Gemini in Google Fotos bekommt Prompts für Bild-zu-Video

Google-Suche startet in die Gemini-Ära

Auch die Google-Suche startet jetzt noch stärker als bisher in die Gemini-Ära. Man integriert das neue Modell Gemini 3 tief in die Suche und will den Nutzern den KI-Modus noch näher bringen. Dafür gibt es ein neues Prompt-Feld direkt in der KI-Übersicht, mit dem eine Konversation fortgesetzt werden soll.

» Google-Suche erhält neues Gemini-Modell und tiefere KI-Modus-Integration

Google Maps Navigation mit Gemini

Die Google Maps Navigation mit Gemini startet jetzt auch in der deutschen App. Dort ersetzt es den Google Assistant und ermöglicht es ab sofort, sowohl für die Navigation zu Fuß als auch per Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln KI-Unterstützung zu erhalten.

» Google Maps Navigation integriert Gemini in Deutschland









Google Chrome startet in die Gemini-Ära

Google Chrome bekommt eine sehr umfassende Gemini-Integration. Das KI-Modell kann den Browser fernsteuern, Webseiten selbstständig bedienen, erhält eine eigene Seitenleiste und integriert sowohl die Google-Apps als auch die Gemini Personal Intelligence. Außerdem wird Nano Banana integriert, um Bilder direkt bearbeiten zu können. Alle Informationen dazu findet ihr in unseren ausführlichen Artikeln zum Thema.

» Gemini kann jetzt den Chrome-Browser steuern

» Gemini bekommt eine eigene Seitenleiste in Chrome

» Gemini in Chrome kann auf Google-Apps zugrefen

» Gemini Personal Intelligence wird im Chrome-Browser starten

» Gemini Nano Banana kommt in den Chrome-Browser

Letzte Aktualisierung am 2026-01-24 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.