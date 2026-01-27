Google Fotos & Gemini: Neue KI verwandelt eure Bilder in Videos – jetzt auch mit Prompt für mehr Dynamik

Die Android-App von Google Fotos bietet seit einiger Zeit die Möglichkeit, mit der integrierten KI ein Bild in ein Video zu verwandeln. Bisher lief die Umwandlung nach Knopfdruck weitgehend automatisch, doch jetzt gibt man den Nutzern mit einem größeren Update mehr Möglichkeiten. Nach dem Rollout lässt sich ein Prompt ergänzen, der eine ganz neue Dynamik hereinbringt.


google fotos photo to video

Ähnlich wie es im KI-ChatBot Gemini möglich ist, kann auch Google Fotos ein Bild in ein Video verwandeln. Diese noch nicht überall verfügbare Photo-to-Video-Funktion wertet dafür den Kontext des Bildes aus und kann eine entsprechende Animation erstellen, die stets das Foto als Startbild verwendet. Die Ergebnisse können völlig unterschiedlich ausfallen, wobei diese vom Nutzer bisher nur mit wenigen Buttons gesteuert werden konnten.

Statt wie bisher nur die Buttons für eine einfache Animation, eine größere Aktivität oder I’m feeling lucky zu bieten, gibt es jetzt auch ein Textfeld. In diesem können die Nutzer den gewünschten Prompt eintragen und festlegen, in welche Richtung der Videogenerator aktiv werden soll. Damit sollen die Nutzer eine ganz neue Möglichkeit erhalten, die Bilder zum Leben zu erwecken. Die folgenden Möglichkeiten stehen bereit:

  • Benutzerdefinierte Vorgaben: Wenn Sie eine bestimmte Vision haben, geben Sie eine Textvorgabe ein, um die gewünschte Bewegung, den Stil oder den Effekt zu beschreiben, und beobachten Sie, wie das Foto zum Leben erweckt wird.
  • Anregungen fürs Video: Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, tippen Sie einfach auf eine unserer Anregungen, um sofortige Videoinspiration zu erhalten.
  • Verfeinern Sie Ihre Vision: Sie können Ihre Anweisungen ganz einfach bearbeiten und verfeinern, um Ihr Video optimal abzustimmen.

Die Nutzer haben jetzt noch mehr kreative Möglichkeiten, ihre Lieblingsbilder in dynamische Kurzvideos zu verwandeln. Und um das Ganze weiter zu optimieren, können jetzt auch alle Videos Soundeffekte enthalten, die selbstständig von der KI erstellt und eingefügt werden.

