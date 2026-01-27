Android: Color your Search – Google bringt Anpassung der Suchergebnisse mit Titelfarben (Screenshots)

Die Google-Suche hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert, auf unterschiedlichste Layouts gesetzt und dabei auch schon einige Farbtupfer ins Spiel gebracht. Jetzt zeigt sich bei einigen Nutzern eine interessante Anpassungsmöglichkeit, mit der sich per „Color your Search“ tatsächlich die Hintergrundfarbe der Titelleiste ändern lässt. Zur Auswahl stehen hauptsächlich Pastellfarben in einer vorausgewählten Palette.



Die Google Websuche war in der Vergangenheit nicht gerade für große Anpassungsmöglichkeiten bekannt, denn das Design ist praktisch vorgegeben und die Nutzer können seit einigen Jahren lediglich zwischen der hellen und der dunklen Oberfläche wechseln. Jetzt zeigt sich bei einigen Nutzern eine Variante, mit der sich die Farbgebung der Titelleiste austauschen lässt. Statt weiß oder dunkelgrau erscheint dieser in der ausgewählten Farbe.

Die Funktion nennt sich „Color your search“ und zeigt sich durch ein kleines Farbpaletten-Icon in der Titelleiste neben dem Google-Logo. Ein Tap öffnet die Farbauswahl mit den Pastelltönen, aus denen ausgewählt werden kann. Entscheidet man sich für eine Farbe, werden zwei Dinge geändert: Zunächst ist der Google-Schriftzug nicht mehr bunt, sondern wird in der typischen einfarbigen Variante verwendet, und zum anderen färbt sich der Hintergrund der Titelleiste.

Das war auch schon alles, denn außerhalb des Titelbereichs gibt es keine Farbanpassung. Weder in den Suchergebnissen noch darunter oder in den einzelnen Einträgen. Vermutlich wird es auch dabei bleiben, denn auch bei speziellen Doodles oder Anlässen wurde bisher nur die Titelleiste und nicht die Suchergebnisse verfärbt bzw. mit einem Farbverlauf, einem Muster oder gar einem Bild versehen.

Derzeit zeigt sich das Feature nur bei mobilen Nutzern mit großem Display wie etwa auf dem Pixel Tablet oder den Pixel Foldables. Auf normalen Smartphones oder am Desktop ist das Feature noch nicht aufgetaucht.

