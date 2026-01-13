YouTube (Shorts): Kurzvideos lassen sich jetzt einfach in den Suchergebnissen ausblenden – neuer Filter startet

Die Kurzvideos von YouTube Shorts gehören sicherlich zu den umstrittensten Inhalten auf der Videoplattform – viele Menschen finden sie sehr hilfreich, andere würden sie niemals anklicken. Das weiß man auch bei Google und führt jetzt einen neuen Filter ein, mit dem sich sehr schnell zwischen den Standardvideos und Kurzvideos umschalten lässt. Ein vollständiges Ausblenden ist das aber nicht.



YouTube hat die Kurzvideos vor langer Zeit eingeführt, um mit den TikTok-Clips, den Meta Reels und ähnlichen Kurzvideoformaten mitzuhalten – und das offenbar mit sehr großem Erfolg. Das eigenständig geführte, aber dennoch tief integrierte, YouTube Shorts ist hocherfolgreich. Das liegt aber nicht nur am beliebten Format, sondern auch daran, dass Google diese Kurzvideos in den letzten Jahren ganz massiv gepusht hat.

Die YouTube-Startseite, die Empfehlungen und auch die Suchfunktion sind voll mit Kurzvideos. Das gefällt den Fans, aber weniger den Nutzern ausführlicher Unterhaltung. Daher wird seit einigen Tagen ein neuer Filter in der Suchfunktion eingeführt, mit dem die Nutzer umschalten und vor allem auch filtern können. Standardmäßig wird nach allen Videos gesucht – sowohl Lang als auch Kurz. Mit einem Klick könnt ihr das ändern.

Ein Klick auf „Videos“ sorgt dafür, dass alle Kurzvideos aus den Suchergebnissen ausgeblendet werden. Ich halte das für eine interessante Formulierung, weil die Shorts natürlich ebenfalls Videos sind. Umgekehrt bewirkt ein Klick auf Shorts, dass sich nur Kurzvideos in den Suchergebnissen finden, womit die Suchfunktion zu einer reinen Shorts-Suchfunktion gewandelt wird. Auch das könnte seine Fans finden.

Leider lässt sich der Filter für Langvideos nicht standardmäßig setzen, sodass der Filter jedes Mal erneut angeklickt werden muss. Auch ein URL-Filter ist derzeit nicht bekannt, den man sich im Browser einrichten könnte. Gut möglich, dass das bald folgt – aber der erste offizielle Schritt in Richtung einer Shorts-reduzierten Plattform ist schon einmal getan.

