Gemini: Gppgles KI-Modell kann nicht buchstabieren – darum scheitert KI an einfachen Aufgaben (Video)

Die großen KI-Modelle und deren dazugehörige ChatBots geben sich gern allwissend und treten mit ihren Antworten recht überzeugt von sich selbst auf – bekanntlich nicht immer zurecht. Derzeit sorgt ein Spaß rund um Google und Gemini für Aufsehen und zeigt einmal mehr, dass man den KIs nicht unbedingt vertrauen sollte. Sie scheitern regelmäßig am Zählen und Buchstabieren.



KI-ChatBots erklären uns die Welt, finden kleinste Zusammenhänge, lösen Jahrzehnte-alte Mathematikrätsel oder begeistern mit realistisch generierten Medien – alles stets mit voller Überzeugung. Die Trefferquoten und der Anteil korrekter Aussagen mögen steigen, doch nach wie vor Scheitern die KI-Modelle an den einfachsten Dingen. Aktuell kursiert die belegte Meldung, dass Gemini bzw. die in der Google-Suche integrierte KI nicht dazu in der Lage ist, ein bekanntes Wort zu buchstabieren.

Ein Nutzer hat die Google-Suche gefragt, wie oft der Buchstabe „p“ im Wort „Google“ vorkommt. Vermeintlich eine simple Anfrage, doch die KI ist davon überzeugt, dass der Buchstabe zwei Mal darin vorkommt. Und so wird aus Google ein Gppgle. Das Ganze lässt sich recht leicht damit erklären, dass KIs völlig andere Herangehensweisen haben als ein klassischer Algorithmus. Sie setzen auf Mustererkennung und Erfahrungen, sehen aber nicht das Wort als eine Anreihung von Buchstaben, die man einfach auswerten kann.

Google hat das Ganze bereits bestätigt und erklärt, dass das eine größere Herausforderung ist, als es zunächst den Anschein hat. In meinen Tests funktioniert das nicht mehr. Stattdessen erklärt Gemini jetzt, dass es aktuell eben diesen Internet-Trend gibt und spuckt auch noch die korrekte Antwort aus. Ob Google manuell eingegriffen hat oder die KI durch die Medienberichte die entsprechenden Informationen erhalten konnte, lässt sich nicht sagen.

Es ist längst nicht der erste Fall. Wir hatten schon darüber berichtet, dass Gemini keine Buchstaben zählen kann, dass KI-Modelle die Uhr nicht lesen können oder dass Gemini am Sudoku versagt.

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