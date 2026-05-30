Android: Großes Pixel-Update kommt wohl am Montag – endlich mit Android 17 und Pixel Feature Drop?

Nachdem wir im Mai sehr viele große Ankündigungen erhalten haben, starten wir schon am Montag mit Schwung in den gefühlten Sommermonat Juni und dürfen wieder mit einem großen Android Update und Pixel Update rechnen. Für den Monat Juni haben wir sehr große Erwartungen, denn neben den Standard-Updates scharen wir immer stärker rund um Android 17 mit den Hufen und auch größere Feature Drops sind zu erwarten. Hier findet ihr alle Infos.



Der für Google wichtige Monate ist so gut wie vorüber und Google hat es mit vielen großen Ankündigungen richtig knallen lassen – auch rund um Android. Was man allerdings verpasst hat, ist der Release eines neuen Betriebssystems und auch kurzfristig verfügbarer Funktionen. Der ruhige April und der aus heutiger Sicht ruhige Android-Mai lassen uns hoffen, dass es im Juni endlich wieder richtigen Schwung gibt. Schauen wir mal, was wir erwarten dürfen.

Welche Updates sind für Juni zu erwarten?

Natürlich wird auch der sechste Monat des Jahres grundsätzlich erst einmal das monatliche Android-Sicherheitsupdate mitbringen, das diesmal sehr umfangreich ausfallen sollte. Denn nach den ruhigen Monaten April und Mai mit jeweils einer kritischen Lücke steht jetzt wieder Mega-Rollout für mutmaßlich eine dreistellige Anzahl von Bugfixes an. Mit einem Tag Verzögerung rechnen wir dann außerdem mit einem Pixel Update, das alle Android-Fehlerbehebungen und weitere Fixes auf die Pixel-Smartphones bringen soll.

Android 17 & Pixel Feature Drop?

Wir warten noch immer auf Android 17 und mittlerweile ist es kaum noch verständlich, worauf Google eigentlich wartet. Warum der Release längst überfällig ist, haben wir euch erst vor wenigen Tagen im Warten-auf-Android-17-Artikel sehr ausführlich erklärt. Aber auch auf ein weiteres großes Paket warten wir jetzt schon seit etwas längerer Zeit: Es steht auch wieder ein Pixel Feature Drop auf dem Programm und vielleicht wird es von einem parallel dazu erscheinenden Android Feature Drop begleitet.









Wann kommt das Update?

Das monatliche Update startet stets am Montag oder Dienstag der ersten vollen Woche eines Monats – und das ist im Juni mit Blick auf den Kalender eine echte Punktlandung. Wir rechnen daher damit, dass Google das Update pünktlich am Montag Abend oder vielleicht am Dienstag Nachmittag veröffentlicht. Montag oder Dienstag, das lässt sich mittlerweile nicht mehr prognostizieren und scheint fast schon gewürfelt.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Es dauert nicht mehr lange, bis die Update-Garantie für Pixel 6-Smartphones ausläuft, denn es ist die erste Generation mit Tensor-SoC, die seit bald fünf Jahren am Markt ist und damit als auslaufend gilt. Doch bis Oktober sollten die Smartphones noch mit Updates versorgt werden und das gilt natürlich auch für alle Nachfolger: Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10, alle Budget-Ableger, das Pixel Tablet und auch die Foldables werden das monatliche Update erhalten.

Eine Übersicht über Googles garantierte monatliche Updates für die Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Passend dazu hatten wir euch vor einiger Zeit einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.