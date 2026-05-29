Android Update: Wo bleibt Android 17, längere Updates, KI-Agenten, neue Widgets, Smart Glasses und alte Apps

Die letzte Android-Woche im Mai hat uns wieder viele interessante Einblicke in die mobile Welt sowie deren kommende Entwicklungen gegeben: Wir berichten erneut über Android 17, zeigen euch die neuen Widgets, die Android XR Smart Glasses, berichten über KI-Agenten am Smartphone, veraltete Apps und sehr viel mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Auch ganz ohne ein großes Event war es eine interessante Android-Woche, die jetzt letztmalig im Mai zu Ende geht: Wir haben über Android am Desktop berichtet, warten noch immer auf Android 17, spekulieren über längere Updates und zeigen euch Neuerungen von Widgets über KI-Agenten bis hin zu den kommenden Android XR Smart Glasses. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Wo bleibt Android 17?

Obwohl das Betriebssystem fertig in der Schublade liegt, es viele Ankündigungen gab und auch zwei Events abgehalten wurden, hat Google nach wie vor das finale Android 17 noch nicht veröffentlicht. Wir müssen uns fragen, worauf Google eigentlich wartet und wie lange es noch dauern wird, bis man endlich den Startknopf für die Pixel-Smartphones und das Android-Ökosystem drückt.

» Warum hat Google Android 17 noch immer nicht veröffentlicht?

Android Auto bekommt verspielte Google Maps-Navigation

Android Auto bekommt eine ganz neue Google Maps Navigation mit immersiver Darstellung. Diese sieht zwar schick aus, erinnert aber viel mehr an ein Videospiel als eine seriöse Navigation. Es gibt sehr viele Details, die man sich als Fahrer praktisch gar nicht ansehen kann und daher nicht unbedingt notwendig erscheinen. Wird man nochmal nachschärfen?

» Android Auto bekommt eine ganz neue Navigation – wer braucht das?









KI-Agenten in Android

Auch in Android werden schon bald KI-Agenten einziehen. Jetzt hat man mit Android Halo erstmals gezeigt, wie man sich deren Umsetzung im Alltag vorstellt. Denn diese sollen zugleich ständig präsent sein, aber auch nicht stören.

» Google zeigt Android Halo – so starten KI-Agenten auf dem Smartphone

Das ist der Magic Pointer

Mit dem Magic Pointer will Google den Desktop revolutionieren. Wir zeigen euch den neuen Mauszeiger, seine Möglichkeiten und auch den Ausblick auf die Integration unter anderen Betriebssystemen.

» Das ist Googles magischer Mauszeiger für den Android-Desktop – alle Infos

Längere Android-Updates durch Gemini?

Google könnte Smartphone-Hersteller recht bald dazu zwingen, längere Android-Updates auszuliefern. Was man über Jahre mit diversen Maßnahmen nicht geschafft hat, könnte durch Gemini Intelligence endlich an Fahrt gewinnen.

» Bringt Google die Smartphone-Hersteller mit Gemini Intelligence zu längeren Updates?

Das sind die neuen Android XR Smart Glasses

Wir zeigen euch die drei geplanten Varianten der Android XR Smart Glasses. Google hat zunächst den Start der Android XR Audiobrillen in Aussicht gestellt, wird aber zukünftig noch mit zwei anderen Varianten nachlegen.

» Diese drei Typen von Android XR Smart Glasses plant Google

Google setzt auf Android-Widgets

Google hat die Widgets für sich entdeckt und setzt jetzt voll darauf, um diese plattformübergreifend verwenden zu können. Es gibt Pläne für alle Android-Betriebssysteme und potenziell könnten diese auch viele Apps ersetzen.

» Google will Android-Widgets schon bald plattformübergreifend einsetzen









Google Play informiert über veraltete Apps

Der Google Play Store soll die Nutzer schon sehr bald über veraltete Apps informieren. Dabei handelt es sich um Apps, die nicht mehr im Google Play Store gelistet sind und somit weder Updates erhalten werden, noch neu bezogen werden können. Eine Neuinstallation nach dem Zurücksetzen oder einem Gerätewechsel ist dann nicht mehr möglich.

» Google Play Store soll zukünftig vor veralteten Android-Apps warnen

Android Auto bekommt neue Medienplayer-Geste

Android Auto bekommt eine neue Medienplayer-Geste, mit der sich zwischen verschiedenen Playern wechseln lässt. Statt nur zum vorherigen Titel zu springen, lässt sich damit auch zur vorher genutzten Streaming-App wechseln.

» Android Auto bekommt eine neue Wischgeste für Medienplayer-Wechsel

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.