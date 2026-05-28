Wir haben heute früh bereits über das Firmware-Update für die Pixel Buds berichtet, das eher weniger spürbar unter der Haube mit Performance- und Sicherheitsverbesserungen nachlegt. Aber auch bei der gleichnamigen Companion-App gibt es Neuerungen, denn diese erhält eine optimierte Oberfläche und erstmals seit langer Zeit ein völlig neues Logo. Beides ist ein Schritt in die richtige Richtung.



Nicht nur die smarten Kopfhörer erhalten ein Update, sondern auch die dazugehörige Companion-App für Android. Seit gestern Abend wird ein Update für die Pixel Buds App ausgerollt, das schon auf den ersten Blick eine große Veränderung zeigt: Die App hat ein völlig neues Logo. In diesem Fall ist es keine Modernisierung, so wie bei vielen anderen Apps, sondern eine völlige Abkehr vom bisherigen Konzept. Wie ihr auf obigem Vergleichsbild sehen könnt, haben das alte und das neue Logo nichts miteinander zu tun.

Das neue Logo zeigt die Pixel Buds in ihrer Ladestation, so wie man sie auch im Marketing zeigt und von Millionen Nutzern täglich gesehen werden. Google spricht davon, dass das neue Logo jetzt die neue „signature modern color“-Palette mitbringt und jetzt perfekt in das Ökosystem der anderen Google-Logos passt. Sieht schick aus, passt und ist auf den ersten Blick als eine App für Buds-Kopfhörer erkennbar.

Aber das ist nicht die einzige Änderung, denn auch innerhalb der App gibt es etwas Neues: Die Nutzer, die mehr als ein paar Pixel Buds besitzen und mit dem aktiv genutzten Gerät und Konto verbunden haben, sehen jetzt alle Kopfhörer auf einen Blick. Das erlaubt den schnellen Wechsel zwischen den Kopfhörern, ohne sich durch Menüs hangeln zu müssen. Offenbar ist die Zahl der Nutzer, die mehr als ein paar der Kopfhörer besitzen größer als man annehmen würde.

Jeder Kopfhörer wird mit einem, laut Google, schönen Hintergrund dargestellt und in der passenden Farbe gezeigt. Das Update auf die Version 1.0.91175631 der Pixel Buds-App wird jetzt über den Google Play Store ausgerollt.

» Pixel Buds: Update bringt verbesserte Performance und erhöhte Sicherheit auf Googles smarte Kopfhörer

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