Google Home: Großes Update bringt viele Neuerungen und Verbesserungen auf die Smart Home-Plattform

Rund um die Smart Home-Plattform Google Home gibt es seit einigen Monaten viele große Verbesserungen, die in kurzen Abständen angekündigt und anschließend in einem Schwung ausgerollt werden. Jetzt ist es wieder so weit und man verschafft den Nutzern einen Überblick über alle wichtigen Neuerungen, die in diesen Tagen ausgerollt werden. Man kann auch im Mai wieder von einem großen Update sprechen.



Man kann Google derzeit sicherlich nicht vorwerfen, das Thema Smart Home zu vernachlässigen – zumindest nicht aus Sicht der Software und der Gemini-KI. Bei der Hardware sieht es zwar anders aus, denn wir warten noch immer auf Smart Speaker und Smart Display, aber offenbar will man die Plattform erst so richtig aufwerten, bevor die neuen Geräte starten können. Wir haben euch hier im Blog natürlich über alle Neuerungen stets auf dem Laufenden gehalten und jetzt verschaffen wir uns wieder einen Überblick:

1. Upgrade auf Gemini 3.1 (Early Access)

Die wichtigste Neuerung ist der Wechsel auf das Gemini 3.1 Modell für den „Gemini for Home“ Assistenten:

Komplexe Befehle: Der Assistent versteht nun mehrstufige Anweisungen in einem Satz (z. B. „Füge Paella-Zutaten zur Einkaufsliste hinzu und hake die Gewürze ab“).

Der Assistent versteht nun mehrstufige Anweisungen in einem Satz (z. B. „Füge Paella-Zutaten zur Einkaufsliste hinzu und hake die Gewürze ab“). Natürliche Sprache: Die Interaktion wirkt flüssiger; Nutzer müssen Befehle nicht mehr präzise vorformuliert aussprechen.

Die Interaktion wirkt flüssiger; Nutzer müssen Befehle nicht mehr präzise vorformuliert aussprechen. Verbesserte Genauigkeit: Gemini erkennt Geräte nun besser anhand ihrer Metadaten (z. B. wird eine Lampe namens „Tisch-Glow“ korrekt als Licht erkannt, auch wenn das Wort „Licht“ fehlt).

2. Modernisierte Kamera-Erfahrung

Das Interface für Kameras wurde grundlegend überarbeitet:

Performance: Schnelleres Navigieren und flüssigeres Vorspulen („Scrubbing“) in der Timeline.

Schnelleres Navigieren und flüssigeres Vorspulen („Scrubbing“) in der Timeline. Zoom-Vorschauen: Benachrichtigungen enthalten jetzt animierte Clips mit Fokus auf das erkannte Objekt (Person, Paket, Fahrzeug oder Haustier).

Benachrichtigungen enthalten jetzt animierte Clips mit Fokus auf das erkannte Objekt (Person, Paket, Fahrzeug oder Haustier). Neues Design: Die Ereignisliste wurde so gestaltet, dass das Videobild beim Scrollen sichtbar bleibt.









3. Erweiterte Automatisierungen

Es wurden Dutzende neue Auslöser („Starter“) und Aktionen hinzugefügt:

Haushaltsgeräte: Unterstützung für Roboterstaubsauger (Docken, Pause, Fortsetzen), Waschmaschinen, Trockner und Kaffeemaschinen.

Unterstützung für Roboterstaubsauger (Docken, Pause, Fortsetzen), Waschmaschinen, Trockner und Kaffeemaschinen. Gerätezustand: Automatisierungen können nun basierend auf dem Batteriestand oder dem Ladestatus ausgelöst werden.

Automatisierungen können nun basierend auf dem Batteriestand oder dem Ladestatus ausgelöst werden. Visuelle Auslöser: Kameras können nun als intelligente Sensoren fungieren, um komplexe Szenarien basierend auf dem, was sie „sehen“, zu starten.

4. App & Steuerung

Quick Actions: In den Smartphone-Benachrichtigungen gibt es nun Schaltflächen zur direkten Gerätesteuerung, ohne die App öffnen zu müssen.

In den Smartphone-Benachrichtigungen gibt es nun Schaltflächen zur direkten Gerätesteuerung, ohne die App öffnen zu müssen. Intelligenter Wechsel: Wenn Sie mehrere Häuser verwalten, wechselt die App bei einer Benachrichtigung automatisch zum richtigen Standort.

Wenn Sie mehrere Häuser verwalten, wechselt die App bei einer Benachrichtigung automatisch zum richtigen Standort. Web-Integration: Das neue Feature „Ask Home“ (Public Preview) erlaubt es, die Kamerahistorie im Browser per Texteingabe zu durchsuchen.

5. Fehlerbehebungen & Optimierungen

Apple Music: Probleme bei der Wiedergabe wurden behoben.

Probleme bei der Wiedergabe wurden behoben. Latenz: Die Reaktionszeit für Standardbefehle wie „Licht an“ wurde um bis zu 40 % verbessert.

Die Reaktionszeit für Standardbefehle wie „Licht an“ wurde um bis zu 40 % verbessert. Bluetooth: Die Stabilität bei der Nutzung von Lautsprechern als Bluetooth-Speaker wurde erhöht.

» Gemini: Neue Stimmen für den KI-ChatBot starten – neue Auswahl und neues Design sind da (Screenshots)

» Google TV: Die Smart TV-Plattform wächst weiter – ist auf mehr als 300 Millionen aktiven Geräten installiert

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Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.