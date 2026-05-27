Google One & Health Premium: Kostenloses Upgrade für das Power-Paket – Health Premium kommt zu AI Pro

Abonnenten von Google One erhalten zusätzlich zum gebuchten Speicherplatz eine Reihe von Vorteilen, die je nach Paketgröße aufsteigend sind und vor allem durch die noch recht junge Linie Google AI einen echten Boost erhalten. Jetzt wird das von mir bereits als Power-Abo bezeichnete Google AI Pro erneut erweitert: Alle Abonnenten erhalten das neue Google Health Premium gratis!



Das ging mal wieder schnell: Erst am Wochenende haben wir euch die Vorteile der Google AI-Abos umfangreich aufgelistet und jetzt legt Google schon wieder nach. Um Gemini in allen Bereichen in volle Fahrt zu bringen, gibt es auch Abos für das Smart Home und den Gesundheitsbereich, die nun allesamt ein Teil der drei großen AI-Abos sind. Zuvor war es nur das Smart Home, jetzt stößt auch der Vitalitätsbereich dazu.

Ab sofort ist das neue Google Health Premium mit einem monatlichen Preis von 9,99 Euro ein kostenloser Vorteil von Google AI Pro sowie den beiden darüber liegenden Google AI Ultra und Google AI Ultra mit erweiterter Funktionalität. Das ist sowohl funktionell als auch aus finanzieller Sicht ein riesiger Sprung für das Abo, dessen Relevanz damit immer mehr zunimmt. Wir haben euch natürlich schon alle Vorteile von Google Health Premium ausführlich vorgestellt.

Ich hatte hier im Blog erst am Montag das Google AI Pro als echtes Power-Abo bezeichnet. Denn kürzlich wurde der Speicherplatz von 2 TB auf 5 TB angehoben. Es bringt Zugriff auf sehr viele erweiterte Gemini-Funktionen, hebt eure Nutzungslimits an, YouTube Premium Lite ist ein Bestandteil des Abos, Google Home Premium Standard ist ein Teil des Abos und jetzt auch noch Google Health Premium. Allein diese drei Dienste würden im Einzel-Abo mehr kosten als das gesamte Google AI Pro für nur 21,99 Euro pro Monat oder 219,99 Euro pro Jahr.

Schon mehrfach hatte ich ein echtes Giga-Abo prognostiziert, das die wichtigsten Google-Abos zu einem attraktiven Preis unter ein Dach bringt – und spätestens ab heute ist es da. Übrigens passend zum Start des neuen Fitbit Air Fitnesstracker, der seit gestern zu haben ist.

» Google One: Neue KI-Abos und Upgrades – das sind die drei Pakete für Gemini, Speicherplatz & Co (Vergleich)

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.