Pixel Buds: Update bringt verbesserte Performance und erhöhte Sicherheit auf Googles smarte Kopfhörer

Völlig außerhalb der Reihe hat Google vor wenigen Stunden ein Pixel Buds Update veröffentlicht, das auf den beiden aktuellen Flaggschiffen der smarten Kopfhörer ankommt. Man spendiert sowohl dem Top-Flaggschiff Pixel Buds Pro 2 als auch den Budget-Geräten Pixel Buds 2a ein Update, das Verbesserungen, erhöhte Sicherheit und optimierte Performance bringen soll. Oder steckt noch mehr dahinter?



Nach mehreren Monaten ohne Updates dürfen sich viele Nutzer der Pixel Buds jetzt freuen, denn Google hat eine Aktualisierung für den für Monat Mai veröffentlicht, die vielleicht schon ein kommendes Feature Drop für den Juni anstößt. Das Update bringt die Software der Pixel Buds Pro 2 und auch der Pixel Buds 2a auf den Stand der Version „release_5.203“. Es ist das erste Update seit der Aktualisierung auf die Version 4.467 im September letzten Jahres.

Als Verbesserungen nennt man in der Ankündigung lediglich die bekannten allgemeinen Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, möglicher Probleme und auch Performance. Konkret heißt es „general bug fixes and improvements“. Doch wer Google kennt, der weiß, dass meist noch mehr dahintersteckt. Wir rechnen für Juni mit einem Pixel Feature Drop, das nach gut neun Monaten auch mal wieder auf den smarten Kopfhörern ankommen darf. Das jetzige Software-Update könnt den Grundstein dafür legen.

Wer das nicht verpassen will, bekommt das Update jetzt entweder automatisch oder kann es auch manuell anstoßen:

Automatische Updates: Sind die automatischen Updates aktiviert, werden die Pixel Buds automatisch aktualisiert, wenn sie mit einem Pixel-Smartphone oder einem Gerät mit Android 6.0+ verbunden sind. Der Download sollte etwa 10 Minuten in Anspruch nehmen, die Kopfhörer lassen sich währenddessen weiter verwenden. Nach dem Download wird das Update installiert, sobald die Ohrhörer mit ausreichend Akku in das Ladecase gelegt worden sind.

Sind die automatischen Updates aktiviert, werden die Pixel Buds automatisch aktualisiert, wenn sie mit einem Pixel-Smartphone oder einem Gerät mit Android 6.0+ verbunden sind. Der Download sollte etwa 10 Minuten in Anspruch nehmen, die Kopfhörer lassen sich währenddessen weiter verwenden. Nach dem Download wird das Update installiert, sobald die Ohrhörer mit ausreichend Akku in das Ladecase gelegt worden sind. Manuelle Updates: Wenn automatische Updates deaktiviert sind, wird stattdessen eine Benachrichtigung auf dem Smartphone gezeigt, die über das verfügbare Update informiert. Aufgrund der Deaktivierung wird das Update jedoch nicht automatisch heruntergeladen oder installiert. Der Download lässt sich auf dem Smartphone manuell starten, sobald es verfügbar ist (dauert etwa 15 Minuten).

Alternative dazu könnt ihr das Update auch mit der noch recht jungen Web-App herunterladen, die ihr unter mypixelbuds.google.com finden könnt.

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