Google baut die eigene KI Gemini inzwischen immer stärker in zentrale Dienste ein. Die künstliche Intelligenz wurde zunächst eher als Zusatzfunktion getestet. Heute erscheint sie immer stärker als eine feste Komponente in Suche, Browser und Kommunikation.

Besonders Chrome und Gmail verändern sich dadurch. Viele der Funktionen greifen mittlerweile direkt in alltägliche Abläufe ein und verändern damit die Art, wie Informationen gesucht, verarbeitet und weitergegeben werden.

Die Art der Suche verändert sich

Google testet schon seit einigen Monaten neue KI-Funktionen in Chrome, wie zum Beispiel die Zusammenfassung von Webseiten, die automatische Hilfe beim Schreiben und kontextbezogene Erklärungen innerhalb geöffneter Tabs. Daneben wird Gemini auch enger mit anderen Google-Diensten verbunden. So entstehen neue Arbeitsabläufe, die klassische Suchanfragen teilweise ersetzen und viele Zwischenschritte automatisieren.

Wer heute nach Produktinformationen, Bewertungen oder speziellen Angeboten sucht, bekommt meist nicht mehr nur die klassischen Trefferlisten angezeigt. Stattdessen erstellt Gemini eine direkte Antwort oder bündelt Inhalte aus verschiedenen Quellen. Davon profitieren vor allem kleinere Webseiten. Der beliebte Eleven THC Onlineshop wird so beispielsweise nicht allein über Suchbegriffe sichtbar, sondern taucht zusätzlich in KI-generierten Empfehlungen innerhalb der Google-Oberfläche auf.

Chrome entwickelt sich vom Browser zur Arbeitsoberfläche

Chrome entfernt sich immer weiter von dem klassischen Browserprinzip. Google integriert Gemini Schritt für Schritt direkt in Form von experimentellen Funktionen in das Programm. Die Nutzer:innen können Inhalte zusammenfassen lassen, Fragen zu geöffneten Webseiten stellen oder Textpassagen vereinfachen, ohne dafür zusätzliche Seiten aufrufen zu müssen.







Vor allem bei langen Artikeln, Dokumentationen oder komplexen Themen spart das viel wertvolle Zeit. Statt mehrere Tabs parallel zu durchsuchen, analysiert Gemini die Inhalte direkt im Hintergrund. Auch die Schreibfunktionen werden durch die KI optimiert. So macht Chrome Formulierungsvorschläge, unterstützt bei dem Schreiben von E-Mails und hilft bei dem Strukturieren längerer Texte.

Hinzu kommt eine engere Verbindung mit der Google-Suche. Seit der Einführung der sogenannten AI Overviews erscheinen bei vielen Suchanfragen bereits KI-generierte Zusammenfassungen oberhalb der klassischen Treffer. Dies verändert das Klickverhalten der Nutzer:innen. Webseiten konkurrieren somit inzwischen nicht mehr nur um gute Platzierungen, sondern auch darum, innerhalb der KI-Antworten berücksichtigt zu werden.

Gmail: Kommunikation wird immer stärker automatisiert

Auch bei Gmail wird Gemini zunehmend eingesetzt. Google erweitert die bekannten Smart-Reply-Funktionen schon seit Monaten um deutlich komplexere Werkzeuge.









E-Mails lassen sich zum Beispiel automatisch zusammenfassen, priorisieren oder sprachlich umformulieren. Besonders im beruflichen Alltag spart das viel Zeit. Gemini erkennt Inhalte aus vorherigen Nachrichten, Kalenderdaten oder aus Dokumenten aus Google Drive und nutzt diese Informationen für seine Vorschläge. So sind Antworten möglich, die wesentlich individueller wirken als klassische Textbausteine.

Google setzt dabei außerdem stark auf eine geräteübergreifende Nutzung. Wer eine Nachricht am Smartphone beginnt, kann sie am Desktop problemlos mit denselben KI-Hilfen weiterbearbeiten. Dadurch verschärft sich allerdings auch die Diskussion über Datenschutz und Transparenz. Immer mehr Nutzer:innen fragen sich, wie tief Gemini persönliche Inhalte analysiert und welche Daten langfristig gespeichert werden.

Googles KI: Eine neue Art der Internetnutzung

Mit den aktuellen Entwicklungen wird deutlich, dass Google KI nicht mehr als Zusatzprodukt betrachtet. Gemini wird schrittweise zu einer zentralen Ebene in vielen Diensten. Chrome, Gmail und die Suche verschmelzen immer stärker miteinander.

Für die Nutzer:innen gehen damit schnellere Abläufe und mehr Komfort einher. Allerdings verändert sich so auch die Art, wie Informationen gefunden werden. Klassische Webseiten verlieren an Sichtbarkeit, wenn die gesuchten Antworten direkt innerhalb der Google-Oberfläche erscheinen. Deshalb beobachten Medienhäuser, Shopbetreiber und unabhängige Webseiten die Entwicklung derzeit besonders aufmerksam.