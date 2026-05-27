Google Health: Großes Update soll viele Verbesserungen bringen – Google zeigt Roadmap und bietet Gratis-Abo

In dieser Woche hat Google den kürzlich angekündigten Fitness-Neustart rund um Google Health angeschoben, der neben einem neuen Abo und neuer Hardware bekanntlich auch eine brandneue App inklusive darunterliegender Plattform im Gepäck hat. Weil die ersten Eindrücke wohl noch nicht alle Nutzer begeistern, hat man jetzt viele Neuerungen für Google Health angekündigt, die in den nächsten Wochen und Monaten starten sollen.



Google stellt sich in den Bereichen der Fitness, Gesundheit und Vitalität noch einmal völlig neu auf und baut endlich das Ökosystem, das wir schon damals nach der Fitbit-Übernahme erwartet hatten. Zum Neustart gehört die neue Google Health-App, das dazu passende Google Health Premium-Abo inklusive dem Gemini-basierten Health Coach und natürlich der neue Fitnesstracker Fitbit Air. Wie das alles zusammenspielt, haben wir euch erst vor wenigen Tagen in unserem umfangreichen Artikel zum Google Health-Fitbit-Neustart zusammengefasst.

Vor wenigen Tagen hat man den Startschuss für die neue Health-App gegeben, die für viele Nutzer als Update ausgerollt wird und die bisherige Fitbit-App ersetzt. Fitbit verschwindet damit vollständig und leider nimmt es auch einige Funktionen oder liebgewonnene Abläufe mit, an die sich die Nutzer gewöhnt haben. Das begeistert nicht alle Nutzer, sodass man jetzt neben dem Rollout gleich noch eine Art Roadmap für künftige Versionen veröffentlicht hat.

Man verfolgt mit der Health-App das Ziel, den Nutzer die Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten und den dazu passenden Tools zu geben – ganz nach deren Bedürfnissen. Die Google Health-App soll dabei helfen, die Daten an einem sicheren Ort zu bündeln, um alle Informationen zur Gesundheit und zum Wohlbefinden und der Fitness auf einen Blick zu haben. Aktuell ist es laut Google schwierig und erfordert einen ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Geräte, Apps und Portalen. Aber was kommt noch alles?









Trainingsverfolgung

Die Reaktionsfähigkeit der App bei Live-Tracking eines Fitbit Air-Trainings im Falle eines Verbindungsverlusts soll verbessert werden.

Behebung von Messinkonsistenzen bei der Aufzeichnung einer Übung mit mehreren Geräten, die mit der Google Health App verbunden sind.

Verbessern Sie kontinuierlich die Anzahl der Übungen, die Fitbit Air automatisch erkennt.

Ernährungs- und Kalorienverfolgung

Fügen Sie benutzerdefinierte Funktionen zum Anzeigen, Erstellen und Protokollieren von Lebensmitteln hinzu.

Verbessern Sie die Zielsetzung und die Fortschrittskontrolle, da wir wissen, dass dies ein Bereich ist, in dem viele von uns bestimmte Muster und Routinen haben.

Fügen Sie weitere Löschfunktionen hinzu, damit Sie Ihre Protokolle detaillierter und einfacher verwalten können.

Fügen Sie den Namen der Drittanbieterquelle in detaillierte Ansichten des Lebensmittelprotokolls ein, nicht nur in zusammenfassende Ansichten, damit Sie immer erkennen können, woher Ihre Daten stammen.

Tägliche Aktivitäten

Fügen Sie Diagramme für stündliche Schrittziele hinzu, sowohl auf der Registerkarte „Heute“ als auch auf der Registerkarte „Gesundheit“.

Schlafen

Fügen Sie eine 24-Stunden-Schlafübersicht hinzu, damit Sie Ihren Hauptschlaf und Ihre Nickerchen zusammen sehen können.

Erleichtern Sie das Auffinden von Nickerchen, indem Sie diese für heute oder für vergangene Tage anzeigen lassen.

Aktualisieren Sie die Unruheanzeige, sodass sie näher an der Wachanzeige angezeigt wird, und verbessern Sie die Erkennung kurzer Wachphasen.

Füge Löschoptionen für Schlafsitzungen hinzu.

Google Gesundheitscoach Nachrichten

Die Botschaften sollten prägnanter formuliert werden, ohne dabei hilfreiche Details auszulassen, und es sollte versucht werden, das richtige Gleichgewicht zwischen Positivität und Objektivität zu finden.

Fügen Sie Ihren Nachrichten mehr visuelle Elemente wie Diagramme, Karten und auf einen Blick erfassbare Statistiken hinzu.

Legen Sie fest, welche Ihrer Aktivitäten eine Nachricht vom Coach erfordern, daher sollten Sie bei kurzen Spaziergängen weniger Kommentare erwarten.

Google Gesundheitscoach Fragen

Bitten Sie häufiger um Nachfragen, bevor Sie antworten, wenn der Coach von mehr Details profitieren würde.

Verweise auf weniger aktuelle oder wichtige Informationen reduzieren.

Besseres Erinnern an Anweisungen wie „Hör auf, zu erwähnen…“, „Vergiss, dass ich…“, „Ich bin nicht mehr…“.

Reduzieren Sie Fehlantworten und unnötige Nichtbeantwortungen.

Füge Unterstützung für das Löschen von Protokollen über Ask Coach hinzu.

Füge Unterstützung für die Protokollierung der Körperkerntemperatur über Ask Coach hinzu.

Geben Sie bei der Erfassung von Lebensmitteln über Ask Coach auch die Fettart, den Natriumgehalt und die Ballaststoffmenge an.

Google Gesundheitscoach Fitnesspläne

Das aktuelle Modell mit flexiblen Wochenzielen entspricht noch nicht vollständig den Bedürfnissen von Menschen, die mehr Struktur benötigen. Obwohl wir die erste Phase so gestaltet haben, dass sie Flexibilität fördert, ist die Wiedereinführung strukturierter Wochenpläne im Laufe des Jahres geplant.

Verbessern Sie kontinuierlich die Qualität, Auffindbarkeit und Durchführung der von Trainern erstellten Trainingspläne, um Ihre wöchentlichen Ziele zu erreichen.

Metrische Ansichten

Vereinfachen Sie die Anpassung Ihrer Today- und Health-Dashboards, damit Sie Kennzahlen darin leichter neu anordnen oder hinzufügen bzw. entfernen können.

Ihre Daten teilen

Füge Unterstützung für die Rückgabe von Daten an Apple Health hinzu.

Ermöglichen Sie die gemeinsame Nutzung von Patientenakten mit Smart Health Links.

Ermöglichen Ihnen die Nutzung von Tools wie Befehlszeilenschnittstellen (CLIs) und anderen KI-Funktionen auf Basis Ihrer Daten.

Kontomigration und Support

Familienoberhäupter können ihr persönliches Konto nicht migrieren, ohne gleichzeitig die Konten ihrer Kinder zu migrieren oder zu löschen. Uns ist bewusst, dass der aktuelle Prozess zur Kontomigration das Löschen eines Kinderkontos erschwert, wenn Sie das Kind nicht migrieren oder dessen Schulabschluss nicht wünschen. Ab Juni können Sie Kinderkonten löschen und die Kontomigration wieder freischalten.









Google Health Premium wird ein Teil von Google AI Pro

Neben dieser langen Liste an kommenden Verbesserungen, die man nach eigenen Angaben zum Teil schon in dieser Woche und zum Teil erst im Laufe des Sommers sehen wird, gibt es noch eine weitere wichtige Verbesserung: Obwohl man sicherlich von der eigenen Plattform überzeugt ist und möglichst vielen Nutzern ein Abo verkaufen möchte, bietet man dieses jetzt den treuen AI-Abonnenten vollkommen kostenfrei an.

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass Google Health Premium jetzt ein kostenloser Vorteil in Google AI Pro ist, was den Nutzern weitere 9,99 Euro pro Monat erspart. Wer ohnehin etwas tiefer in der KI-Welt von Google unterwegs ist, bekommt damit jetzt Zugang zu allen KI-Funktionen rund um den Health Coach. Schaut euch das bei Bedarf doch einmal an. Außerdem könnt ihr seit gestern den Fitbit Air Fitnesstracker offiziell erwerben.

» Google One & Health Premium: Kostenloses Upgrade für das Power-Paket – Health Premium kommt zu AI Pro

» Fitbit Air: Googles neuer Fitnesstracker ohne Display ist da! Verkaufsstart für den dezenten KI-Tracker

[Google Health Community]

Letzte Aktualisierung am 9.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.