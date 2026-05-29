Gemini Update: Neue Limits, KI-Agenten, Upgrade für KI-Abos, 900 Millionen Nutzer, Omni, Smart Home & mehr

Auch eine Woche nach der Google I/O haben uns die letzten Tage wieder eine prall gefüllte Gemini-Woche gebracht, die konkrete Ankündigungen enthielt, viele Ausblicke in die Zukunft, neue Abos, neue Limits und vieles mehr. Wir haben außerdem über die Gemini-Nutzung berichtet, über neue Integrationen und auch das Smart Home. Das alles und noch viel mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Die zurückliegende Gemini-Woche stand der vorherigen in nichts nach, denn es gab erneut sehr viele Ankündigungen und auch Rückblicke auf die geballte Flut von Neuerungen rund um die I/O. Wir haben über die Nutzerzahlen berichtet, über das Smart Home, die Gemini-Limits, über die Omni-Integrationen und auch über manchen Umweg. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das sind die Gemini-Limits

Google hat Nutzungslimits für Gemini eingeführt, mit denen die Nutzung etwas eingeschränkt bzw. unter Kontrolle gebracht werden soll. Wir zeigen euch die Limits, alle Informationen zu den Einschränkungen und die erste Anlaufstelle für den Abruf eures aktuellen Stands.

» Das sind die neuen Limits des KI-ChatBot und der KI-Generatoren rund um Gemini

Gemini Spark und Android Halo

Mit Gemini Spark und Android Halo hat Google gleich zwei neue KI-Agenten angekündigt, die rund um Gemini sehr bald eine große Rolle spielen werden. Wir zeigen euch die ersten Umsetzungen und berichten darüber, wie Spark und Halo in die dazugehörigen Produkte integriert sind.

» Das sind die neuen KI-Agenten Gemini Spark und Android Halo









Längere Android-Updates dank Gemini?

Google nennt jetzt für den Einsatz von Gemini Intelligence die Voraussetzung, dass das zu nutzende Smartphone ganze fünf Jahre lang mit Updates versorgt wird. Das trifft für kaum ein Gerät außerhalb der Pixel-Serie zu, sodass Google hier möglicherweise einen echten Hebel in der Hand hat, um die Hersteller zu längeren Updates zu bewegen.

» Gemini Intelligence könnte Android-Updates verlängern

Neue Google One KI-Abos

Google One hat die KI-Abos gehörig umgebaut. Es gibt Upgrades für das KI-Paket, man hat die Preise gesenkt und packt immer mehr Vorteile in die Abos – allen voran in das AI Pro-Abo. Wir zeigen euch im folgenden verlinkten Artikel eine Übersicht über die verfügbaren Abos.

» Das sind die neuen Google One KI-Pakete im Vergleich

Google Gemini erdrückt das Web

Google hat einen ganz extremen Einfluss auf das Web, das dürfte vielen Menschen bekannt, aber im Alltag vielleicht gar nicht so bewusst sein. Dementsprechend hat natürlich auch der große KI-Umschwenk erheblichen Einfluss. Jetzt droht Google, das ganze Web regelrecht zu erdrücken – von Webseiten über Web-Apps bis hin zu Onlineshops.

» Google Gemini erdrückt das Web und die Onlineshops

Gemini hat 900 Millionen Nutzer

Gemini ist enorm erfolgreich und konnte kürzlich die Marke von 900 Millionen Nutzern knacken. Die Nutzerzahl hat sich damit mehr als verdoppelt und die Anzahl der Anfragen hat sich gar um 1500 Prozent gesteigert. Außerdem hat man noch viele weitere Statistiken genannt, die ihr euch einmal anschauen solltet.

» Gemini hat 900 Millionen Nutzer, 1500 Prozent Wachstum und mehr Statistiken









Gemini-KI ad absurdum

Eine Google-KI bläst Texte auf, die andere kürzt sie wieder. Das Kuriose daran ist, dass der Text in seiner Langphase weder vom Absender noch vom Empfänger gesehen wird. Was soll das?

» Gemini-KI bläst Texte auf und fasst sie anschließend wieder zusammen – was soll das?

Google AI Pro als Power-Abo

Google AI Pro ist ein echtes Power-Abo oder Giga-Abo, man kann es nicht anders sagen. Denn es vereint so viele Vorteile in sich, dass es bei entsprechendem Bedarf schon ein echter Nobrainer ist.

» Google AI Pro ist ein echtes Power-Paket

Neue Smart Home-Geräte mit Gemini

Google hat ein Referenzdesign für Smart Home-Geräte mit Gemini entwickelt. Jetzt haben Hersteller die Möglichkeit, sowohl Kameras als auch Smart Speaker entwickeln zu können, ohne sich lange mit der Konzeptionsphase aufhalten zu müssen.

» Google präsentiert neues Referenzdesign für Gemini-Geräte im Smart Home

Gemini Omni in YouTube Shorts

Google startet Gemini Omni und das dazugehörige Google Flow für alle Nutzer von YouTube Shorts. Damit wird es jetzt möglich, Videos sehr umfangreich und mit wenigen Werkzeugen zu bearbeiten.

» Gemini Omni startet jetzt für alle Nutzer von YouTube Shorts

Gemini bekommt neue Stimmen

Gemini bekommt zwei neue Stimmen, verliert im Gegenzug zwei ältere Stimmen und bietet jetzt eine neue Oberfläche für die Stimmenauswahl. Diese scheint allerdings nicht ganz so gelungen zu sein und lässt einige Vorteile vermissen.

» Gemini bekommt neue Stimmen und eine neuen Stimmenauswahl









NotebookLM fasst Google I/O zusammen

Um die Flut der Meldungen rund um die Google I/O zu ordnen, hat Google diese jetzt zu einem NotebookLM zusammengefasst. Darin könnt ihr euch Übersichten in allen erdenklichen Formen erstellen lassen, euch Inhalte vorlesen lassen, Informationen kombinieren und sehr viel mehr. Wer möchte, kann am Wochenende sehr tief einsteigen.

» NotebookLM fasst jetzt alle Infos zur Google I/O zusammen

Google erhöht Gemini-Limits

Wie das aktuelle Gemini-Update beginnt, so endet es auch: Google hat die Gemini Limits erst vor wenigen Tagen eingeführt und schon jetzt legt man mit einem Update bzw. Upgrade nach. Die Nutzer bekommen höhere Limits und die Flash-Anfragen sind ab sofort sogar vollkommen unbegrenzt und gratis zu haben.

» Google erhöht die Limits für Gemini – Flash wird kostenlos

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.