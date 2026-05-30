Google Health: Googles neuer Fitnessplattform fehlen noch viele Funktionen – das ist die Roadmap für 2026

Vor wenigen Tagen ist die neue App Google Health gestartet, die das Fitnesspaket rund um den neuen Fitnesstracker und das Abo komplettiert. Die neue App löst das bisherige Fitbit ab, kann aber noch nicht vollständig mit dessen Funktionsumfang aufwarten. Das weiß man auch bei Google und bittet die Nutzer jetzt mit einem umfangreichen Ausblick auf die Roadmap der kommenden Features um Geduld.



Google hat den großen Neustart in den Bereichen Fitness, Vitalität und Gesundheit in dieser Woche endgültig angeschoben und alle geplanten Produkte an den Star gebracht: Zunächst ist das neue Google Health Premium-Abo gestartet, dann hat man den Fitnesstracker Fitbit Air in den Verkauf gebracht und parallel dazu ist die neuen Google Health-App gestartet. Die App löst das bisherige Fitbit ab und wird schon sehr bald auch das nach wie vor bestehende Google Fit über die Klinge springen lassen. Wir haben euch alle Infos zu Googles Fitbit-Health-Neustart bereits zusammengefasst.

Die neue App kommt als Update für die Fitbit-App auf die Smartphones der Nutzer. Der Paketname bleibt gleich, sodass die Nutzer automatisch das Health-Update erhalten und zunächst vielleicht verwirrt sind: Neues Icon, neuer Name und vielleicht ist auch das Symbol vom Launcher verschwunden, sodass die Nutzer erst einmal suchen müssen. Haben sie die App dann gefunden, müssen sie allerdings auch bemerken, dass die neue App einige Funktionen oder gewohnte Abläufe vermissen lässt, die sie an Fitbit geschätzt haben.

Bei Google ist man sich durchaus bewusst, dass Google Health noch nicht vollständig fertiggestellt ist und bittet daher um ein wenig Geduld. Man hat die unten aufgelistete Roadmap mit geplanten Funktionen veröffentlicht, die sich derzeit in Entwicklung befinden und schon bald ausgerollt werden sollen. Das ist ein großer Schwung an Features in allen bereichen. Wir listen sie euch im Folgenden auf:









Trainingsverfolgung

Die Reaktionsfähigkeit der App bei Live-Tracking eines Fitbit Air-Trainings im Falle eines Verbindungsverlusts soll verbessert werden.

Behebung von Messinkonsistenzen bei der Aufzeichnung einer Übung mit mehreren Geräten, die mit der Google Health App verbunden sind.

Verbessern Sie kontinuierlich die Anzahl der Übungen, die Fitbit Air automatisch erkennt.

Ernährungs- und Kalorienverfolgung

Fügen Sie benutzerdefinierte Funktionen zum Anzeigen, Erstellen und Protokollieren von Lebensmitteln hinzu.

Verbessern Sie die Zielsetzung und die Fortschrittskontrolle, da wir wissen, dass dies ein Bereich ist, in dem viele von uns bestimmte Muster und Routinen haben.

Fügen Sie weitere Löschfunktionen hinzu, damit Sie Ihre Protokolle detaillierter und einfacher verwalten können.

Fügen Sie den Namen der Drittanbieterquelle in detaillierte Ansichten des Lebensmittelprotokolls ein, nicht nur in zusammenfassende Ansichten, damit Sie immer erkennen können, woher Ihre Daten stammen.

Tägliche Aktivitäten

Fügen Sie Diagramme für stündliche Schrittziele hinzu, sowohl auf der Registerkarte „Heute“ als auch auf der Registerkarte „Gesundheit“.

Schlafen

Fügen Sie eine 24-Stunden-Schlafübersicht hinzu, damit Sie Ihren Hauptschlaf und Ihre Nickerchen zusammen sehen können.

Erleichtern Sie das Auffinden von Nickerchen, indem Sie diese für heute oder für vergangene Tage anzeigen lassen.

Aktualisieren Sie die Unruheanzeige, sodass sie näher an der Wachanzeige angezeigt wird, und verbessern Sie die Erkennung kurzer Wachphasen.

Füge Löschoptionen für Schlafsitzungen hinzu.

Metrische Ansichten

Vereinfachen Sie die Anpassung Ihrer Today- und Health-Dashboards, damit Sie Kennzahlen darin leichter neu anordnen oder hinzufügen bzw. entfernen können.

Ihre Daten teilen

Füge Unterstützung für die Rückgabe von Daten an Apple Health hinzu.

Ermöglichen Sie die gemeinsame Nutzung von Patientenakten mit Smart Health Links.

Ermöglichen Ihnen die Nutzung von Tools wie Befehlszeilenschnittstellen (CLIs) und anderen KI-Funktionen auf Basis Ihrer Daten.









Google Gesundheitscoach Nachrichten

Die Botschaften sollten prägnanter formuliert werden, ohne dabei hilfreiche Details auszulassen, und es sollte versucht werden, das richtige Gleichgewicht zwischen Positivität und Objektivität zu finden.

Fügen Sie Ihren Nachrichten mehr visuelle Elemente wie Diagramme, Karten und auf einen Blick erfassbare Statistiken hinzu.

Legen Sie fest, welche Ihrer Aktivitäten eine Nachricht vom Coach erfordern, daher sollten Sie bei kurzen Spaziergängen weniger Kommentare erwarten.

Google Gesundheitscoach Fragen

Bitten Sie häufiger um Nachfragen, bevor Sie antworten, wenn der Coach von mehr Details profitieren würde.

Verweise auf weniger aktuelle oder wichtige Informationen reduzieren.

Besseres Erinnern an Anweisungen wie „Hör auf, zu erwähnen…“, „Vergiss, dass ich…“, „Ich bin nicht mehr…“.

Reduzieren Sie Fehlantworten und unnötige Nichtbeantwortungen.

Füge Unterstützung für das Löschen von Protokollen über Ask Coach hinzu.

Füge Unterstützung für die Protokollierung der Körperkerntemperatur über Ask Coach hinzu.

Geben Sie bei der Erfassung von Lebensmitteln über Ask Coach auch die Fettart, den Natriumgehalt und die Ballaststoffmenge an.

Google Gesundheitscoach Fitnesspläne

Das aktuelle Modell mit flexiblen Wochenzielen entspricht noch nicht vollständig den Bedürfnissen von Menschen, die mehr Struktur benötigen. Obwohl wir die erste Phase so gestaltet haben, dass sie Flexibilität fördert, ist die Wiedereinführung strukturierter Wochenpläne im Laufe des Jahres geplant.

Verbessern Sie kontinuierlich die Qualität, Auffindbarkeit und Durchführung der von Trainern erstellten Trainingspläne, um Ihre wöchentlichen Ziele zu erreichen.

Kontomigration und Support

Familienoberhäupter können ihr persönliches Konto nicht migrieren, ohne gleichzeitig die Konten ihrer Kinder zu migrieren oder zu löschen. Uns ist bewusst, dass der aktuelle Prozess zur Kontomigration das Löschen eines Kinderkontos erschwert, wenn Sie das Kind nicht migrieren oder dessen Schulabschluss nicht wünschen. Ab Juni können Sie Kinderkonten löschen und die Kontomigration wieder freischalten.









Google verfoolgt mit der Health-App das Ziel, den Nutzern die Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten zu geben, sodass sie diese mit den passenden Tools ganz nach ihren Bedürfnissen anpassen können. Die neue Health-App soll dabei helfen, die Daten an einem sicheren Ort zu bündeln, um alle Informationen auf einen Blick zu haben – von Fitness über Gesundheit bis Wohlbefinden. Derzeit erfordert das laut Google noch einen ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Geräte, Apps und Portalen.

Google Health Premium wird ein Teil von Google AI Pro

Aber nicht nur mit einer neuen App und zahlreichen Updates will man die Nutzer zu Google Health locken, sondern auch mit einem – für eine wachsende Nutzergruppe – kostenlosen Abo. Alle Abonnenten von Google AI Pro erhalten jetzt das Google Health Premium-Abo in vollem Umfang gratis. Sie erhalten vollen Zugang und ersparen sich damit 9,99 Euro pro Monat. Gerade für Neo-Nutzer des Fitbit Air ist das Abo damit sicherlich eine gute Investition.

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[Google Health Community]

Letzte Aktualisierung am 9.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.