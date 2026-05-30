Google AI Pro: Neues Power-Abo bringt 5 TB Speicher, YouTube Premium, Home Premium und Health Premium

Unter dem Dach von Google One versammeln sich eine ganze Reihe von Abos, mit denen sich die Nutzer sowohl zusätzlichen Speicherplatz als auch funktionelle Vorteile und KI-Zugänge sichern können. Spätestens seit dem letzten Upgrade kristallisiert sich in diesem Portfolio ein echter Favorit heraus, den man tatsächlich als „Giga-Abo“ bezeichnen kann: Die Rede ist vom neuen Standard Google AI Pro.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die neuen Google KI-Abos ausführlich vorgestellt und gezeigt, dass es eigentlich nur drei Stufen und einen echten Neo-Standard gibt: Google AI Plus für neugierige Nutzer, die in Gemini hereinschnuppern wollen, Google AI Ultra für absolute Powernutzer mit großen Projekten und ebenso großem Budget in zwei Größen und dann noch Google AI Pro als Mittelweg. Dieser Mittelweg kann sich schnell zum Standard aufschwingen – und hier erfahrt ihr warum.

Schaut man sich die im Vergleich gebotenen Leistungen sowie die folgenden Argumente in diesem Artikel an, kann man kaum glauben, dass Google dieses Abo zu diesem Preis – nämlich „nur“ 21,99 Euro pro Monat oder gar 219,99 Euro pro Jahr anbieten kann. Denn allein der gebotene Speicherplatz ist das Abo wert. Zusätzlich gibt es drei weitere kostenpflichtige Abos gratis und es ist der breite Einstieg in die Gemini-Welt. Bei wie vielen Artikeln in den letzten Wochen hier im Blog habt ihr gelesen „ab sofort für AI Pro-Abonnenten“? – Genau!

Enorm viel Speicherplatz

Als das Google AI Pro-Abo vor etwas mehr als einem Jahr gestartet ist, enthielt es 2 Terabyte Speicherplatz und gesellte sich damit im Bereich des weit verbreiteten Google One-Abos mit dieser Speicherplatzgröße. Doch vor wenigen Wochen hat man mehr oder weniger ohne Not den Speicherplatz auf 5 Terabyte erhöht. Sicherlich steckt Strategie dahinter, doch zunächst ist das eine Nettigkeit, die man als Nutzer natürlich sehr gerne mitnimmt.









Viele Gemini-Funktionen und höhere Limits

Für viele neue Gemini-Funktionen ist ein Abo bei Google AI Pro oder Google AI Ultra notwendig. Das ändert sich zwar meist im Laufe der Zeit, doch gerade in den ersten Monaten oder bei etwas aufwendigeren Anwendungen dürfte ein Abo auch in Zukunft zum sicheren Schlüssel gehören. Gleichzeitig sorgt das AI Pro-Abo dafür, dass man als Nutzer vier Mal höhere Limits bei den Gemini-Beschränkungen erhält.

Google Home Premium

Wer Gemini auch im Smart Home etwas intensiver nutzt oder dies plant, ist mit dem Abo bereits sehr gut aufgestellt, denn es bringt das Paket Google Home Premium in der Standard-Variante mit. Dieses gibt Zugriff auf die erweiterten Smart Home-Funktionen, zu den Gemini-Integrationen in die Home-App und auch den 30-tägigen Ereignisverlauf für die Kameras. Es ist das Standard-Abo, das normalerweise mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt und damit eine ordentliche Ersparnis bringt. Sofern man es denn nutzt.

Google Health Premium

Als brandneuer Vorteil ist erst in dieser Woche das Abo Google Health Premium in das AI Pro-Paket eingezogen. Dabei handelt es sich um das neue Fitness-Abo für Google Health, für die Auswertung von Fitness- und Vitaldaten und auch für den Zugang zum Google Health Coach. Aktuell ist das ein Schwerpunktbereich für Google, den man unter anderem durch den Start des Fitnesstrackers Fitbit Air anschieben will. Auch dieses Abo kostet 9,99 Euro pro Monat und ist ein Gratis-Vorteil.

YouTube Premium Lite

Ebenfalls in diesem Monat als neuer Vorteil eingezogen ist YouTube Premium Lite. Dieses Abo bringt eine weitgehend werbefreie Videoplattform, den Zugriff auf erweiterte Funktionen und auch die Hintergrundwiedergabe von Videos. Ausgenommen davon sind lediglich Musikvideos und leider ist auch der Zugang zu YouTube Music Premium nicht enthalten. Dennoch, auch dieses Paket kostet normalerweise 5,99 Euro pro Monat und schiebt die Gesamtersparnis bereits über den monatlichen Preis.









Viele weitere Vorteile

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Ich denke, viel mehr muss man zu diesem Abo eigentlich gar nicht mehr sagen. Plötzlich wirken die 21,99 Euro pro Monat oder gar nur 219,99 Euro pro Jahr gar nicht mehr so übertrieben viel. Ich habe das Abo selbst nicht und kann es mir aufgrund einiger Umstände auch nicht holen. Für jeden Nutzer, dem das Angebot passt, würde ich es aber dennoch wärmstens empfehlen.

» Google One: Das beste Paket im Cloudspeicher-Bereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

» YouTube Premium: Das beste Paket im Medienbereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

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