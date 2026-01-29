Google Chrome: Gemini übernimmt jetzt die Kontrolle – neues ‚Auto Browse‘ startet für erste Nutzer (Video)

Schon vor einigen Monaten wurde Gemini in Google Chrome gestartet, das eine Reihe von KI-Funktionen in den Browser gebracht hat. Jetzt hat man ein großes Update angekündigt, das der KI noch mehr Möglichkeiten einräumt und mit Auto Browse erstmals die volle Kontrolle überlässt. Gemini kann recherchieren, Formulare ausfüllen und das Surfen für den Nutzer übernehmen.



Google arbeitet unter dem Projekt „Gemini Compute“ schon seit längerer Zeit daran, dem KI-Modell die Kontrolle über das Betriebssystem oder zumindest den Browser zu geben und jetzt wird die erste Runde für viele US-Nutzer ausgerollt: Das hierzulande noch nicht verfügbare Gemini in Google Chrome wird tiefer integriert und kann den Browser erstmals mit der neuen Funktion Auto Browse fernsteuern. Dabei übernimmt die KI die Kontrolle über den geöffneten Tab oder kann auch eine neue Webseite ansteuern.

Schon seit vielen Jahren übernehmen Chrome-Funktionen wie Autofill eine wichtige Aufgabe und mit dem Einzug des KI-Agenten können nicht mehr nur Standardformulare ausgefüllt werden, sondern auch umfangreichere Eingabefelder. Außerdem kann die Gemini-KI selbstständig nach Informationen suchen, sich durch Webseiten klicken, Warenkörbe fülle, Zeitfenster für Termine auf Basis des eigenen Kalenders auswählen und vieles mehr.

Als Nutzer hat man laut Google stets die Endkontrolle und muss noch selbstständig auf die Buttons zum Abschicken einer Nachricht, bestätigen einer Reservierung oder den Kaufen-Button in einem Onlineshop drücken. Gemini übernimmt die Zwischenschritte, doch die Verantwortung für den Inhalt bleibt damit weiterhin beim Nutzer. Der Nutzer kann auch jederzeit eingreifen und der KI beim Arbeiten zusehen. Dargestellt wird das auch durch einen blau umrahmten Tab. Im unten eingebundenen Video könnt ihr die KI im Einsatz sehen.









Zunächst soll die Gemini-KI bei komplexen Reisenplanungen oder professionellen Arbeitsabläufen helfen. Die automatische Reisesuche optimiert die Urlaubsplanung, indem sie Routinearbeiten abnimmt, wie z.B. die Recherche von Hotel- und Flugpreisen für verschiedene Reisedaten. Die Google-Tester haben die Funktion bereits für verschiedenste Zwecke genutzt: Termine vereinbaren, lästige Online-Formulare ausfüllen, Steuerunterlagen zusammenstellen, Angebote von Klempnern und Elektrikern einholen, den Zahlungsstatus von Rechnungen prüfen, Spesenabrechnungen einreichen, Abonnements verwalten und sogar die Führerscheinerneuerung beschleunigen – eine enorme Zeitersparnis.

Die Gemini-KI kann aber auch für komplexere Aufgaben genutzt werden: Angenommen, ihr plant eine Y2K-Mottoparty und findet Inspiration in einem Foto, das diese Ära perfekt einfängt. Die automatische Suchfunktion mit den multimodalen Möglichkeiten erkennt, was auf dem Bild zu sehen ist, sucht nach ähnlichen Artikeln und fügt diese dem Warenkorb hinzu. Auf Wunsch sogar mit einem vorgegebenem Budget und inklusive Rabattcodes. Habt ihr die entsprechende Berechtigung erteilt, kann die KI den Google Passwortmanager verwenden, um Aufgaben zu erledigen, selbst wenn eine Anmeldung erforderlich ist.

Die neue Funktion wird ab sofort für alle Abonnenten von Google One AI Pro oder Google One AI Ultra in den USA ausgerollt. Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die tiefe Gemini-Integration im Chrome-Browser auch hierzulande ausgerollt wird.

