Pixel-Smartphones: Google veröffentlicht neues Januar-Update – sollte die kursierenden Bugs beheben

Das Jahr 2026 hat für viele Nutzer der Pixel-Smartphones nicht ganz so gut begonnen, wie erhofft – denn es gibt offenbar gröbere Probleme mit dem Januar-Update. Jetzt setzt Google kurz vor dem Start der nächsten Runde noch einmal ein Zeichen und hat das Pixel Update für Januar ein weiteres Mal veröffentlicht. Dieses kommt rein von der Größe einem Betriebssystem-Update gleich.



Eigentlich wäre der Januar für Android-Updates eine ruhige Phase, auch für die Pixel-Smartphones. Tatsächlich war das Android-Sicherheitsupdate für Januar bis auf einen einzigen externen Bugfix leer und auch das Pixel-Update für den Januar umfasste nur eine Reihe von Bugfixes. Doch es brachte offenbar auch neue Probleme mit sich, die von Google nun angegangen werden. Das überrascht gleich doppelt.

Offenbar hat das Januar-Update bei vielen Pixel-Nutzern für Probleme gesorgt, sodass es von Google für viele Nutzer zurückgezogen wurde – aber nicht für alle. Berichte gibt es quer über alle aktuellen Pixel-Generationen hinweg. Gestern wurde außerdem bekannt, dass das Pixel-Update für schwerwiegende Probleme sorgt, die sich mit Aussetzern von Bluetooth, WLAN oder auch der Kamera bemerkbar machen.

Pixel-Update für Januar rollt erneut aus

Jetzt hat Google den Rollout laut einiger Nutzer wieder aufgenommen. Es handelt sich erneut um das Januar-Update, das diesmal eine Größe von über drei Gigabyte (!) hat, aber trotz dieser enormen Größe keine Veränderungen mit sich bringt – zumindest nicht an der Oberfläche. Es bleibt zu hoffen, dass das Update die bekannt gewordenen Probleme behebt oder zumindest dafür sorgt, dass diese nicht auf weiteren Geräten auftreten.

Der Release ist überraschend, denn wir rechnen schon für kommenden Montag oder Dienstag mit dem Februar-Update.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-24