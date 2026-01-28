Aluminium OS: Googles neues Betriebssystem zeigt sich erstmals – Leaks zeigen die Oberfläche (Videos)

Google wird schon bald mit Android auf dem Desktop starten und dafür wohl auf das neue Betriebssystem Aluminium OS setzen. Jetzt bekommen wir die Oberfläche des neuen Betriebssystems erstmals zu sehen, das wie ein Mix aus Android und ChromeOS aussieht. Damit ist die Richtung, die wir ohnehin erwartet hatten, bereits vorgegeben.



Nach vielen eher halbherzigen Projekten wird Google in diesem Jahr mit Android endlich ernsthaft auf dem Desktop starten – und das möglicherweise mit mehreren parallelen Anläufen. Wir haben euch schon vor einigen Wochen die drei Varianten des Android-Desktop vorgestellt, wobei das neue Betriebssystem Aluminium OS sicherlich die interessanteste Variante ist. Aber auch dabei handelt es sich um ein Android.

Jetzt zeigt sich Googles neues Betriebssystem mit der internen Bezeichnung „ALOS“ erstmals im Einsatz. Ausgerechnet ein Chrome-Entwickler hat zwei Videos in einem öffentlich zugänglichen Bug Report veröffentlicht. Diese beziehen sich zwar auf ein Chrome-Thema, zeigen uns aber auch einen großen Teil der Aluminium-Oberfläche. Interessanterweise wurde das Video auf einem Chromebook aus dem Jahr 2021 aufgenommen – was erneut zeigt, dass das Betriebssystem Aluminium OS auf Chromebooks kommen wird.

Wir sehen in den beiden Videos eine recht vertraute Oberfläche. Google wird das Rad also zumindest an der Oberfläche nicht neu erfinden, sondern sich auf die etablierten Konzepte stützen. Die Oberfläche erinnert sowohl an den Android-Desktopmodus als auch an ChromeOS, sodass Nutzer beider Betriebssysteme sich schnell zu Hause fühlen dürften. Schon vor langer Zeit hatte Google damit begonnen, Android und ChromeOS zu vereinheitlichen.









Aluminium OS besitzt eine Taskleiste am unteren Rand, die sehr stark an ChromeOS erinnert: Es lassen sich Apps für den Aufruf ablegen, aktive Apps sind dort ebenfalls zu finden und es gibt eine Art Startmenü, das wir aber leider nicht zu Gesicht bekommen. Am oberen Rand findet sich die von Android bekannte Statusleiste, die es mit dem bisherigen ChromeOS-Konzept eigentlich nicht gebraucht hätte. Statt eines System Tray am rechten Rand der Taskleiste gibt es also wieder eine Statusleiste.

An dieser Stelle zeigt sich links das Datum und die Uhrzeit sowie rechts die entsprechenden Icons für den Akkustand, die Netzanbindung und Ähnliches. Ob und an welcher Stelle Benachrichtigungen erscheinen, lässt sich den Videos noch nicht entnehmen.

Ich denke, es ist sehr gut, dass Google das Rad nicht neu erfindet und sich stattdessen auf den technischen Unterbau konzentriert, mit dem Android, ChromeOS und die Gemini-Welt zusammenführen will. Wir dürfen auf die nächsten Leaks gespannt sein.

