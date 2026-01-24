Aluminium OS: Googles neues KI-Betriebssystem ersetzt ChromeOS wohl mit einem Android-Aufsatz (Meinung)

Google arbeitet mit Hochdruck am neuen Betriebssystem Aluminium OS, das schon in wenigen Monaten starten soll. Trotz vieler kursierender Berichte ist noch nicht sehr viel über das neue Betriebssystem bekannt, das innerhalb kürzester Zeit eine sehr große Bedeutung bekommen könnte. In diesem Artikel findet ihr meine Theorie zur Positionierung der Plattform, die bekannten Mustern folgen könnte.



Wir haben euch schon vor einigen Wochen Googles neues Betriebssystem Aluminium OS vorgestellt, das für das Unternehmen ganz offensichtlich eine große Bedeutung hat und nicht mehr anderen Anläufen wie etwa Fuchsia vergleichbar ist. Trotz einer umfangreichen Beschreibung in einem offiziellen Dokument ist noch nicht viel über das Endprodukt bekannt, mit dem man bereits in diesem Jahr starten will. Eigentlich haben wir nur drei wichtige Punkte:

Die drei Aluminium OS-Säulen

Aluminium OS wird auf den Android-Kern aufbauen

Aluminium OS soll ChromeOS ersetzen – Pläne werden derzeit ausgearbeitet

KI soll im Mittelpunkt des Betriebssystems stehen

Mit diesen drei Punkten ist die Ausrichtung eigentlich geklärt, doch wie soll das Ganze mit dem bestehenden Portfolio zusammenspielen und wozu benötigt Google das neue Betriebssystem? An dieser Stelle möchte ich meine eigene Theorie beschreiben. Die große Frage lautet, warum Google nach der jahrelangen Vorarbeit für Android-Desktop noch ein zweites Produkt ins Rennen schickt. Man arbeitet weiterhin an Android für den Desktop – aber wo soll es starten?

Meine Theorie lautet: Aluminium OS ist ein Aufsatz für Android. Ähnlich konzipiert wie es Google TV auf Basis von Android TV ist. Und das aus gutem Grund.









Google baut ein Gemini-Betriebssystem

Bei Google dreht sich bekanntlich seit gut zwei Jahren alles rund um Gemini – und das Tempo soll weiter angezogen werden. Jetzt könnte mit Aluminium OS ein Gemini-Betriebssystem starten, sodass die KI noch tiefer als bisher in den Alltag vieler Nutzer einziehen kann. Das Problem ist, dass Google eine solche Integration in Android nicht vornehmen kann. Denn Android ist eine offene Plattform und die Gemini-KI benötigt eine ständige Anbindung an das Google-Ökosystem.

Es ist daher davon auszugehen, dass das klassische „Android für den Desktop“ die offene Version für Partner sein wird, während „Aluminium OS“ dasselbe Produkt mit Google-Aufsatz ist. Vergleichbar mit dem Pixel-Aufsatz für Android oder dem Google TV-Aufsatz für Android TV. Aus diesem Grund benötigt es wohl zwei Produkte, die auf demselben Kern basieren, aber vollkommen unabhängig voneinander weiterentwickelt werden können.

Man dürfte Gemini wohl so tief in den Alltag der Nutzer integrieren, dass das Betriebssystem ohne die KI kaum nutzbar sein wird. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich Gemini abschalten lassen wird. Wer dies möchte, könnte zu „Android für den Desktop“ wechseln. Sozusagen ein Google-freies Aluminium OS. Wie sich am Beispiel von Android zeigt, sind Google-freie Produkte allerdings kaum interessant.

Wenn Google das alles richtig angeht, den Android-Erfolg auf den Desktop bringt, die Ökosystem-Vorteile mitbringt und ein ganz neues Betriebssystem-Erlebnis schafft, könnte das sehr schnell zu einem bedeutenden Betriebssystem werden und Microsoft Windows erschüttern. Wir dürfen gespannt sein.

