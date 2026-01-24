Pixel 10a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alle Infos zum Pixel 9a-Nachfolger (Specs + Galerie)

Viel früher als bisher erwartet wird Google schon in wenigen Wochen das Pixel 10a vorstellen, das schon vor einigen Monaten umfangreich durchgesickert ist und in den letzten Tagen wieder häufiger geleakt wurde. Weil wir mittlerweile alle wichtigen Informationen komplett haben, von den Spezifikationen über Bilder bis zum Verkaufsstart und den Preisen, fassen wir in diesem Artikel alle wichtigen Details zum kommenden Budget-Smartphone zusammen.



Google wird in diesem Jahr mindestens eine Handvoll Pixel-Smartphones vorstellen, das ist eine logische Folge des aktuellen Portfolios: Bevor wir im Spätsommer bereits in die elfte Generation starten, ist schon sehr zeitnah mit dem Google Pixel 10a zu rechnen, das längst nicht mehr nur bei den Leakern auftaucht, sondern sich auch schon in Händerlistings zeigt. Eine größere Bestätigung für den baldigen Start kann es kaum geben.

Nachdem schon im Herbst letzten Jahres viele Informationen zum neuen Smartphone durchgesickert sind, die auf eine interessante Pixel 10a-Generation schließen lassen, ist die Liste der bekannten Details jetzt nahezu vollständig. Schauen wir uns einmal die Spezifikationen an.

Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 10a (vermutlich)

Display: 6,285 Zoll FHD+ AMOLED 60/120 Hz

Abmessungen: 153,9 x 72,9 x 9mm

SoC: Tensor G4 in optimierter Version

RAM: 128 Gigabyte

Kameras: 48 Megapixel Wide & 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Megapixel

Speicherplatz: 128 Gigabyte / 256 Gigabyte

Akku: 5.100 mAh

Farben: Berry (dunkles Pink), Obsidian (Schwarz), Fog (Beige), Lavender (Violett)

Verkaufsstart: 5. März 2026 (Vorstellung am 18. Februar 2026)

Verkaufspreis: 549 Euro (128 GB) | 649 Euro (256 GB)

Pixel 10a ist ein neues Pixel 9a

Wir können es noch nicht wirklich einordnen, doch das Pixel 10a ist ein neues Pixel 10a. Die Spezifikationen entsprechen exakt denen des Vorjahres. Das Smartphone ist exakt so groß wie der Vorgänger, sieht exakt so aus wie der Vorgänger und wird auch denselben Preis haben (mehr dazu später). Wer sich überzeugen möchte, findet im Folgenden eine Pixel 10a-Galerie. Spoiler: Im Titelbild dieses Artikels seht ihr links das Pixel 9a und rechts das Pixel 10a.

















Verkaufspreise und Verkaufsstart

Laut letzten Leaks von französischen Händlern (deren Angaben oftmals 1:1 auf Deutschland übertragen werden können), wird Google nichts am Preis ändern: Man verlangt 549 Euro für 128 GB und 649 Euro für 256 GB Speicherplatz. Das Smartphone soll am 18. Februar 2026 vorgestellt werden, am selben Tag in die Vorbestellung gehen und dann am 5. März 2026 ausgeliefert werden und in den Regalen liegen.

Sonstiges und Einschätzung

Die Budget-Smartphones sind nicht unbedingt dafür bekannt, mit starken neuen und exklusiven Features zu glänzen. Eher geht es darum, die starken Neuerungen der Flaggschiff-Generation in die günstige Schiene zu bringen. Daher ist auch nicht mehr größeren weiteren Leaks zu rechnen. Es ist wirklich interessant, welche Pläne Google mit der neuen Budget-Generation verfolgt. Denn diese gleicht dem Vorgänger praktisch aufs Haar und man muss sich fragen, wie das Pixel 10a-Marketing die Käufer locken will. Vor allem, wenn die (durch Aktionen) günstigeren Pixel 9a weiter am Markt sind.

Schon in wenigen Wochen wissen wir mehr.

