Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone startet in Kürze – Leak verrät deutschen Verkaufsstart und Preise

Google wird schon bald das Pixel 10a vorstellen, das sich zuletzt immer wieder bei den Leakern gezeigt und mit unterschiedlichsten Angaben auf sich aufmerksam gemacht hat. Jetzt haben wir womöglich die finalen Angaben zum Verkaufspreis der beiden Varianten, zum Präsentationstermin und auch dem Tag des Verkaufsstarts. Völlig falsch lagen die Infos der letzten Tage damit nicht.



Das Google Pixel 10a wird in diesem Jahr früher als bisher erwartet starten und auch nicht teurer als der Vorgänger werden – diese beiden Dinge scheinen sich jetzt final zu bestätigen. Die Leaks der letzten Tage stammten aus unterschiedlichen Quellen und Ländern, wurden innerhalb der Leaker-Community zwar ein wenig umstritten – was eher selten geschieht. Dennoch war die Tendenz richtig und ich hatte hier im Blog schon die Bewertung aufgestellt, dass Google mit dem Pixel 10a neue Wege geht.

Verkaufsstart

Jetzt gibt es Leaks aus Frankreich, die sowohl in puncto Verkaufsstart als auch Verkaufspreis normalerweise dem deutschen Markt 1:1 gleichen. Glaubt man den Angaben, wird Google das Pixel 10a am 18. Februar vorstellen und etwas mehr als zwei Wochen später – am 5. März in den Verkauf bringen. Dazwischen dürfte es wohl eine Vorbestellerphase geben, die möglicherweise mit kostenlosen Upgrades, einem günstigeren Preis oder vielleicht einem Gratis-Produkt begleitet wird.

Verkaufspreis

Spannend ist natürlich der Preis, gerade in diesem Jahr der extrem explodierenden Speicherpreise. Laut den Leaks wird Google 549 Euro für 128 GB und 649 Euro für 256 GB aufrufen. Damit zerschlägt sich die Hoffnung, dass das Smartphone gar günstiger als im Vorjahr wird. Immerhin wird es aber auch nicht teurer, sondern bleibt stabil im Verkaufspreis. Es ist anzunehmen, dass das korrekt ist.

Alles was bisher zum Pixel 10a bekannt ist, inklusive vieler Bilder und Spezifikationen findet ihr in unserem Artikel zum Pixel 10a.

» Android & Pixel: Google verschiebt wohl die Zeitfenster – schon wieder neue Smartphone-Strategien?

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-17 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.