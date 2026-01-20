Android: Bekannter Smartphone-Hersteller gibt Ausstieg bekannt – fokussiert sich stattdessen auf KI-Geräte

Google ist mit dem Smartphone-Betriebssystem Android sehr erfolgreich und kann auf eine prominente Liste aus Partnern blicken, die die Plattform für ihre Geräte verwenden. Im Laufe der Jahre kamen neue dazu, andere sind gegangen und jetzt heißt es erneut Abschied nehmen. Ein über viele Geräteklassen hinweg bekannter Hersteller hat nun angekündigt, sich vollständig vom Smartphone-Markt zurückziehen zu wollen.



Es ist fast paradox: Obwohl ein Smartphone ein absolutes Alltagsprodukt ist, sich in Milliarden Händen befindet und oftmals nicht ganz günstig ist, verdient kaum ein Hersteller ernsthaft Geld mit dem Produkt. Apple ist die große Ausnahme, in deutlich geringeren Dimensionen Samsung und alle dahinter haben oft Probleme. Jetzt hat ein langjähriger Smartphone-Hersteller das Aus verkündet – nicht nur aus finanziellen Gründen.

Das taiwanesische Unternehmen ASUS hat seinen Ausstieg aus dem Smartphone-Markt bekannt gegeben. Schon Ende 2025 gab es Gerüchte über einen mehrjährigen Entwicklungsstopp oder einen Ausstieg und jetzt hat man sich offiziell für Letztes entschieden. Es wird keine neuen Smartphones mehr aus dem Hause geben, die bestehenden sollen aber im Rahmen der jeweiligen Verkaufsversprechen noch supportet werden – Details folgen erst später.

Damit endet die Ära des Zenfone und natürlich auch der ROG-Linie. Wirklich erfolgreich waren die Smartphones nie, hatten aber einen harten Kern an Fans, denen kein anderes Gerät in die Hände gekommen wäre. Als Begründung für den Ausstieg nennt man auch den „Paradigmentwechsel“. Man will sich weiterhin auf den PC-Markt konzentrieren, aber auch verstärkt auf physische KI-Geräte sowie die Bereiche „KI-Roboter und Robotik“.

Google hat sich zu dem Ausstieg nicht geäußert und wird dies wohl auch in Zukunft nicht tun. Eine echte Partnerschaft zwischen Google und ASUS hat es ohnehin niemals gegeben.

[9to5Google]

