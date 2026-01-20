Google Play Store Aktion: Diese 65 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in die neue Aktionswoche gibt es im Google Play Store viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über den Android-Ausstieg von ASUS, über den Start des Pixel 10a und über das eingeschränkte Android-Sideloading. Informiert euch auch über die vertikale Tableiste in Google Chrome.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 20.01.2026

Apps
Video Speed Editor
Video Speed Editor
Download QR-Code
Video Speed Editor
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Gallery Slideshow
Gallery Slideshow
Download QR-Code
Gallery Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
QR-Code-Leser PRO
QR-Code-Leser PRO
Download QR-Code
QR-Code-Leser PRO
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
AppLock PRO (Sicher & Privat)
AppLock PRO (Sicher & Privat)
Download QR-Code
AppLock PRO (Sicher & Privat)
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Countdown Widget - Time Until
Countdown Widget - Time Until
Download QR-Code
Countdown Widget - Time Until
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Resize Image - Resize Photos
Resize Image - Resize Photos
Download QR-Code
Resize Image - Resize Photos
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Watermark - Add Watermark
Watermark - Add Watermark
Download QR-Code
Watermark - Add Watermark
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Notch Effects Notch Animations
Notch Effects Notch Animations
Download QR-Code
Notch Effects Notch Animations
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Athlete 1 Watch face
Athlete 1 Watch face
Download QR-Code
Athlete 1 Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Awf Pixel – Zifferblatt
Awf Pixel – Zifferblatt
Download QR-Code
Awf Pixel – Zifferblatt
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Lines Watch Face
Lines Watch Face
Download QR-Code
Lines Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Spiele
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Download QR-Code
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Tank Mini War
Tank Mini War
Download QR-Code
Tank Mini War
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Stack 2048
Stack 2048
Download QR-Code
Stack 2048
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find5x 4P
Brain Game - Find5x 4P
Download QR-Code
Brain Game - Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Denkspiel - Find5x
Denkspiel - Find5x
Download QR-Code
Denkspiel - Find5x
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Neo Monsters
Neo Monsters
Download QR-Code
Neo Monsters
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Stickman Master Premium
Stickman Master Premium
Download QR-Code
Stickman Master Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
Cytus II
Cytus II
Download QR-Code
Cytus II
Entwickler: RAYARK
Preis: Kostenlos
Empire Defender Offline Games
Empire Defender Offline Games
Download QR-Code
Empire Defender Offline Games
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Download QR-Code
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Download QR-Code
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Download QR-Code
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Crazy Owls Puzzle
Crazy Owls Puzzle
Download QR-Code
Crazy Owls Puzzle
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Crazy Halloween Puzzle
Crazy Halloween Puzzle
Download QR-Code
Crazy Halloween Puzzle
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Sudoku Master 2023 : Offline
Sudoku Master 2023 : Offline
Download QR-Code
Sudoku Master 2023 : Offline
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Spelling Test & Practice PRO
Spelling Test & Practice PRO
Download QR-Code
Spelling Test & Practice PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Spelling Right PRO
Spelling Right PRO
Download QR-Code
Spelling Right PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find2Y
Brain Game - Find2Y
Download QR-Code
Brain Game - Find2Y
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Okey - Rummy
Okey - Rummy
Download QR-Code
Okey - Rummy
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Brain teaser puzzles
Brain teaser puzzles
Download QR-Code
Brain teaser puzzles
Entwickler: ExoPlay Interactive
Preis: Kostenlos
Chinese Checkers Master
Chinese Checkers Master
Download QR-Code
Chinese Checkers Master
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Find5x 4P
Find5x 4P
Download QR-Code
Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
[365fun] Apart2
[365fun] Apart2
Download QR-Code
[365fun] Apart2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Swipe Break Out PvP P
[365fun] Swipe Break Out PvP P
Download QR-Code
[365fun] Swipe Break Out PvP P
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Balance Game
[365fun] Balance Game
Download QR-Code
[365fun] Balance Game
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Christmas Puzzle Premium
Christmas Puzzle Premium
Download QR-Code
Christmas Puzzle Premium
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Spotlight Linking
Spotlight Linking
Download QR-Code
Spotlight Linking
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[365fun] Scroll Match3
[365fun] Scroll Match3
Download QR-Code
[365fun] Scroll Match3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
Download QR-Code
Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
[365fun] Paint Monster
[365fun] Paint Monster
Download QR-Code
[365fun] Paint Monster
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Jewel Match
[365fun] Jewel Match
Download QR-Code
[365fun] Jewel Match
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Find12x 4P
Find12x 4P
Download QR-Code
Find12x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
[365fun] PipeMan
[365fun] PipeMan
Download QR-Code
[365fun] PipeMan
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Monster Geld
Monster Geld
Download QR-Code
Monster Geld
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Cash Quiz - Animal Edition
Cash Quiz - Animal Edition
Download QR-Code
Cash Quiz - Animal Edition
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Golden Ball - Geld verdienen
Golden Ball - Geld verdienen
Download QR-Code
Golden Ball - Geld verdienen
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
25-Dollar-Herausforderung
25-Dollar-Herausforderung
Download QR-Code
25-Dollar-Herausforderung
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Hexanet White - Icon Pack
Hexanet White - Icon Pack
Download QR-Code
Hexanet White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Hexa Crop - Icon Pack
Hexa Crop - Icon Pack
Download QR-Code
Hexa Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Hexanet - Neon Icon Pack
Hexanet - Neon Icon Pack
Download QR-Code
Hexanet - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Download QR-Code
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Download QR-Code
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Pinkdiant - Icon Pack
Pinkdiant - Icon Pack
Download QR-Code
Pinkdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Garis Light - Lines Icon Pack
Garis Light - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Garis Light - Lines Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Lines Silver - icon Pack
Lines Silver - icon Pack
Download QR-Code
Lines Silver - icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

