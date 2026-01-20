Gemini Live: Starkes Upgrade bringt mehr Intelligenz – Labs-Nutzer können Think-Modell aktivieren (Teardown)

Googles KI-ChatBot bietet mit Gemini Live schon seit längerer Zeit eine Variante mit Live-Konversation sowie einer optionalen Auswertung der Kamera- oder Display-Darstellung. Schon bald soll auch diese Version intelligenter und mit dem entsprechenden Think-Modell ausgestattet werden. Ein Teardown zeigt, dass der Wechsel in Kürze für Labs-Nutzer möglich sein wird.



Gemini Live kann sehr praktisch sein, um umfangreichere Themen mehr oder weniger Live zu diskutieren, mehrfach Fragen zu stellen oder auch das Kamerabild bzw. den Displayinhalt auszuwerten. Doch es hat auch den Nachteil, dass bisher nur das KI-Modell Gemini 2.5 Flash zum Einsatz kommt, das gerade bei komplizierteren Dingen den großen Modellen doch weit unterlegen ist. Je nach Thematik oder notwendiger Antwortqualität kann das ein Grund sein, die Live-Variante nur selten zu nutzen.

Wie jetzt aus einem Teardown der aktuellen Gemini-App hervorgeht, werden Labs-Nutzer schon bald die Möglichkeit haben, das KI-Modell gegen die Pro- oder gar Think-Version zu tauschen. Diese können deutlich bessere Antworten geben und Informationen auswerten, benötigen aber auch etwas länger für ihre jeweiligen internen Recherchen und Antworten. Das war es auch, was bisher dafür gesorgt hat, dass nur die blitzschnelle Flash-Variante bei Gemini Live zum Einsatz kommt.

Live Thinking Mode:

Try a version of Gemini Live that takes time to think and provide more detailed responses.

An der etwas längeren Bedenkzeit wird sich nichts ändern, denn das gehört aktuell zum KI-Modell einfach noch dazu, doch man will das wohl netter gestalten und vielleicht dem menschlichen Denkprozess nachempfinden. Schon heute ist es so, dass die Think-Variante während der Berechnung der Antwort Details ausgibt, die sich im KI-ChatBot ausklappen lassen. Würde Gemini Live diese in kurzen Stichpunkten oder Auszügen erwähnen, würde das die Wartezeit auf die Antwort gefühlt verkürzen.

Derzeit ist das nur im Rahmen eines Teardowns aufgetaucht und auch wenn es sich aktivieren lässt, wird man das zunächst nur für Labs-Abonnenten anbieten. Doch es zeigt sich, dass auch die Live-Variante noch viel Potenzial hat.

