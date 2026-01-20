Android: Google Uhr bekommt neue Gesten – Wecker mit Swipe oder Touch ausschalten (Screenshots)

In diesen Tagen wird eines der seltenen Updates für die Google Uhr ausgerollt, das eine sichtbare Veränderung an der Oberfläche sowie eine Neuerung bei einem aktiven Wecker mit sich bringt. Wer sich von der Google Uhr wecken lässt, hat nach dem Update die Wahl, ob der Button zum Abschalten oder Ruhen angetippt oder geswiped werden soll. Damit folgt man einer anderen App aus dem vergangenen Jahr.


Viele Menschen dürften ihr Smartphone als Wecker verwenden und die Chancen sind recht hoch, dass es sich dabei immer häufiger um die Google Uhr handelt. Im Laufe der Jahre wurde der Wecker immer weiter ausgebaut, kann Musikstreaming enthalten, Stimmungslichter, KI und einiges mehr. Doch an der simpelsten Stelle, nämlich dem Abschalten des Alarms gab es bisher keine Fortschritte.

Jetzt wird eine neue Option ausgerollt, die diesen Bereich überarbeitet. Die Nutzer haben darin die Möglichkeit, das Verhalten des Buttons zum Abschalten oder Ruhen festzulegen. Standardmäßig ist das bisher genutzte Tippen auf den jeweiligen Button eingestellt. Wer eher wischt statt tippt, kann das in der Wecker-App ab sofort ebenfalls tun. Wird diese Option ausgewählt, reicht ein schneller Tap nicht aus, sondern der Button muss nach links oder rechts gewischt werden.

Ich denke, das ist während der Auswahl reine Geschmackssache, doch beim morgendlichen Wecken kann das schon einen Unterschied machen. Ein Button ist schnell gedrückt – vielleicht auch blind – aber beim Wischen geht es auch darum, dass dieser in die richtige Richtung und in einer einigermaßen geraden Linie geführt wird. Das ist normalerweise keine große Herausforderung, liegend im Halbschlaf kann es aber schon etwas beschwerlicher werden. Was in diesem Fall hilfreich sein könnte, um aufzuwachen.

Die neue Option wird ab sofort mit der Version 8.5 der Google Uhr für alle Android-Nutzer ausgerollt. Erst im vergangenen Jahr wurde eine ähnliche Option für die Telefon-App eingeführt, die ebenfalls Tippen oder Swipen benötigt. Fraglich, warum man keine Doppelvariante anbietet, wie es in einigen anderen Apps verfügbar ist: Tippen UND Swipen in einem.

