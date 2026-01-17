Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweite QPR3 Beta – Feature Drop-Release (Galerie)

Google hat am Mittwoch die neue Android 16 QPR3 Beta 2 veröffentlicht, die als offizielle zweite Beta bereits das Bergfest dieser Version einläutet und viele Verbesserungen gebracht hat. Neben den bereits angekündigten Optimierungen und Fixes gibt es aber auch noch eine Reihe von Neuerungen an der Oberfläche. In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Neuerungen zu Android 16 QPR3 Beta 2.



Wie erwartet, hat Google in etwa zur Mitte des Monats die neue Android 16 QPR3 Beta 2 veröffentlicht, über die wir natürlich hier im Blog bereits berichtet haben. Es gibt eine ganze Reihe von Verbesserungen für die Pixel-Smartphones, die einige Probleme der vorherigen Version beheben oder auch Optimierungen vornehmen. Neben diesen gibt es außerdem einige Neuerungen an der Oberfläche, die zwar nicht offiziell angekündigt werden, aber von fleißigen Testern im Laufe der Zeit entdeckt werden. Hier kommt die schnelle Zusammenfassung.

Für den vollen Überblick könnt ihr euch noch die wichtigsten Neuerungen in der ersten Android 16 QPR3 Beta anschauen. Diese war, wie zu erwarten, deutlich umfangreicher als der aktuelle Zwischenrelease.

Neue Funktion zur App-Fernsteuerung

Google hat vor einigen Monaten das neue Gemini Computer Use zur Fernsteuerung von Geräten durch die KI angekündigt. Jetzt wird das Ganze auch für Android vorbereitet. Eine neue Berechtigung wurde bereits geschaffen und derzeit scheint die Google-App die einzige zu sein, die eine solche Berechtigung überhaupt erhalten kann.









Farbige Widget-Greifer

Die Widget-Greifer auf dem Homescreen werden jetzt in den entsprechenden Akzentfarben des Material Designs gezeigt. Damit sollen sie vielleicht etwas deutlicher als bisher hervorstechen. Kann ein Widget nicht in der Größe verändert werden, tauchen diese Greifer natürlich nicht auf.

Optimierte Systemeinstellungen

Die Oberfläche der Systemeinstellungen wurde überarbeitet. Es gibt neue Kategorisierungen und zum Teil neue Einordnungen. Neue Optionen gibt es nicht, sodass sich das Ganze auch noch mehrfach ändern könnte, bevor es dann für alle Nutzer ausgerollt wird.

[9to5Google]

