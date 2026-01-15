Android 16: Google veröffentlicht neues Feature Drop-Update für Pixel-Smartphones – QPR3 Beta 2 ist da

Zur Mitte des Monats legt Google wieder mit einem geplanten Release nach: Vor wenigen Stunden wurde die Android 16 QPR3 Beta 2 für alle kompatiblen Pixel-Smartphones veröffentlicht, die viele Verbesserungen im Gepäck hat. Nach dem kurzen Zwischenstopp vor zwei Wochen gibt es jetzt wieder einen Schwung an Fixes rund um die Stabilität, Performance sowie die Nutzerfreundlichkeit.



Google startet in die nächste Runde der Android 16 Beta: Heute Nacht wurde die Android 16 QPR3 Beta 2 veröffentlicht, die damit bereits Bergfest feiert und als geplanter Release auf allen Pixel-Smartphones im Beta-Kanal ankommen wird. Das auch als „Feature Drop Release“ bezeichnete Paket bringt viele Verbesserungen, aber auch einige Neuerungen, auf die Smartphones.

Die zweite Bete von Android 16 QPR3 behebt zahlreiche Probleme rund um die Stabilität, Leistung sowie die Benutzerfreundlichkeit, die mit der letzten Version aufgetreten sind. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören sicherlich die Fixes für den plötzlichen Smartphone-Freeze sowie für die Behebung von kritischen Systemabstürzen. Aber auch ein erhöhter Akkuverbrauch wurde adressiert und die Verbindung zu mobilen Netzwerken wurden beboben. Die vollständige Liste findet ihr am Ende des Artikels.

Erst kurz nach Weihnachten hatte man die Zwischenversion Android 16 QPR3 Beta 1.1 veröffentlicht, die jetzt den geplanten Nachfolger erhält. Das Update kommt ab sofort auf allen Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation an, die sich im Beta-Kanal befinden. Im Februar rechnen wir mit der Android 16 QPR3 Beta 3, dazwischen vielleicht eine Beta 2.1 bei der Masse an notwendigen Fixes, und mit dem finalen Rollout ist Anfang März 2026 zu rechnen. Vielleicht parallel zum Verkaufsstart des Pixel 10a.









Die wichtigsten Verbesserungen in Android 16 QPR3 Beta 2

An issue where the app drawer could become unresponsive when scrolling, which required updates to how UI elements were rendered.

Android Auto incorrectly logs extensive screen time, impacting battery life.

Graphical glitches and performance degradation when interacting with the notification shade in full-screen or PiP modes by improving display rendering.

An excessive battery drain issue occurring overnight by optimizing background process power consumption.

An issue where the battery charging limit was not being respected causing devices to charge to 100% instead of the set limit.

An issue where users experienced slow internet speeds on Wi-Fi due to a Wi-Fi connection bug.

A crash when accessing radio information settings.

Users experienced a noticeable delay and lack of feedback when switching audio outputs to speakerphone during calls; this was resolved by improving audio routing logic.

A display issue causing screen flickering when waking the device from Always-On Display by updating system webview.

An issue where certain apps, including Microsoft applications managed by Intune, were crashing on startup due to a compatibility problem with the Android system that has now been resolved.

An issue causing inconsistent or failed wireless charging and slow wired charging by improving the power management system.

System crashes that occurred when folding a foldable device with an app open by fixing an issue with activity lifecycle management during device state changes.

