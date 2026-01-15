Pixel 11 Pro Fold: Google soll auf austauschbaren Akku setzen – Patent verrät Details und Rollables (Konzept)

Google wird in diesem Jahr die Pixel 11-Smartphones auf den Markt bringen, die natürlich auch 2026 wieder einen Foldable-Ableger erhalten. Jetzt gibt es erste spannende Informationen zum kommenden Pixel 11 Pro Fold, die auf Grundlage eines erteilten Patents von einem wechselbaren Akku sowie einer deutlich gesteigerten Robustheit sprechen. Außerdem erhalten wir einen Blick in die Zukunft.



Wir haben euch vor wenigen Tagen alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones gezeigt, wobei oftmals vergessen wird, dass es ja auch noch ein Foldable gibt. Das könnte daran liegen, dass die Google-Foldables (so wie die Geräte anderer Hersteller) noch einen langen Weg vor sich haben. Mit dem kommenden Pixel 11 Pro Fold könnte Google einen wichtigen Schritt gehen. Denn ein Patent lässt vermuten, dass es einen wechselbaren Akku erhält.

In den allermeisten Smartphones sind die Akkus verklebt, was bei normalen Geräten die optimale Lösung ist, bei einem Foldable aber langfristig zu Stabilitätsproblemen führen kann. Beim Pixel 11 Pro Fold soll es, laut dem veröffentlichten Patent bei Hypertxt, stattdessen eine mechanische Vorrichtung geben, in die der Akku eingeschoben ist. Dieser im Gerät befindliche Metallrahmen soll für Stabilität und die notwendige elektrische Erdung sorgen. Es kommen spezielle Federkontakte („spring-loaded grounding“) zum Einsatz, die dafür sorgen, dass die elektrische Verbindung auch beim Faltvorgang stabil bleibt.

Der Verzicht auf einen verklebten Akku ist aber nicht nur ein technischer Schritt, sondern würde auch den Batterie-Tausch wieder deutlich erleichtern. Es ist gar die Rede von einem „herausnehmbaren Akku“ – so wie es zu Beginn der Smartphone-Reise und bei früheren Handys noch üblich war. Google könnte damit aber auch den Regularien einen Schritt voraus sein, die eventuell ab 2027 die Nutzung austauschbarer Akkus in der EU vorschreiben sollen.

Im Artikel bei Hypertxt hält man diese Technologie außerdem für den Einsatz in Rollables für möglich – also Smartphones mit rollbarem Display. Bisher ist das zwar weder für Google noch den Rest des Marktes ein Thema, aber sich Technologien auf Vorrat zu halten, kann natürlich nicht schaden. Außerdem könnte die neue Technologie dafür sorgen, dass das Pixel Foldable nicht wieder im Härtetest explodiert…

