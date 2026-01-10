Pixel 11: Erste Infos zu den neuen Google-Smartphones – signifikant neues Design & Tensor-SoC als Rakete?

Das Pixel-Jahr 2026 wird viele neue Geräte hervorbringen, darunter natürlich auch die nächste Generation der zentralen Produktlinie – nämlich die Pixel 11-Smartphones. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Google es in diesem Jahr besonders krachen lassen will und den Geräten vielleicht nicht nur starke KI-Funktionen, sondern auch ein ganz neues Design spendiert. Die Leaker scharen schon mit den Hufen.



Das Pixel-Portfolio besteht längst aus mehr als nur den Smartphones, doch natürlich sind sie nach wie vor die Flaggschiffe, die alle anderen Geräte derselben Marke vorantreiben – ähnlich wie es beim Apple iPhone der Fall ist. In diesem Jahr feiern die Pixel-Smartphones ihren zehnten Geburtstag und könnten anlässlich des vollen Jahrzehnts erstmals seit lager Zeit ein deutlich sichtbares Redesign erhalten. Mehr dazu in den folgenden Absätzen, aber schauen wir uns doch erst einmal an, mit welchen Smartphones zu rechnen ist.

Das sind die neuen Pixel 11-Smartphones

Pixel 11: Cubs / 4CS4

Cubs / 4CS4 Pixel 11 Pro: Grizzly / CGY4

Grizzly / CGY4 Pixel 11 Pro XL: Kodiak / PKK4

Kodiak / PKK4 Pixel 11 Pro Fold: Yogi / 9YI4

Grundlegend ist davon auszugehen, dass Google beim etablierten Viererpack bleiben wird. Es gibt keinen Grund, daran etwas zu ändern und auch die geleakten Roadmaps der letzten Jahre sahen die Smartphones inklusive der oben aufgelisteten Codenamen und Modellnummer bereits vor – in diesem Jahr wird es bärig. Vielleicht wird die Chipkrise zu Anpassungen führen, aber grundsätzlich dürfte man wohl nicht am Konzept rütteln: Ein Grundmodell, ein Pro-Modell, ein Pro-Modell mit großem Display und ein Foldable.

Spezifikationen & Schwerpunkt Tensor

Es gibt noch keine Informationen zu den Spezifikationen, doch mit diesen ist dank fleißiger Leaker schon sehr bald zu rechnen – ebenso wie mit ersten Renderbildern der Smartphones. Wenn Google die Smartphone-Preise nicht erhöhen will, könnte es in diesem Jahr erstmals zu einer Speicherdrosselung im Vergleich zur Vorgeneration kommen. Beim Herzstück, dem SoC Tensor G6, dürfte es hingegen stark vorangehen: Google hat den Wechsel zu TSMC gut gemeistert und jetzt kann man mit voller Kontrolle und KI-Power die Entwicklung vorantreiben.









Kommt ein ganz neues Pixel-Design?

Es gibt zwar noch keine Renderbilder von den Pixel 11-Smartphones und auch keine Schutzhüllen-Designs oder Ähnliches, aber dennoch gibt es schon zwischenzeilige Infos zum Design. Denn erst vor wenigen Monaten hatte Google verkündet, dass man das Pixel-Design „alle zwei bis drei Jahre signifikant verändern“ will. Wir wissen nicht, seit wann das gilt und wann der Zähler eingesetzt hat. Doch das Statement im Spätsommer 2025 – als das Pixel 11-Design möglicherweise finalisiert worden ist – könnte kein Zufall sein.

Wie ein neues Pixel-Design aussehen könnte, kann nur spekuliert werden. Man könnte vermuten, dass das Pixel 9a mit der entfernten Kameraleiste den Weg zeigt, doch ich denke, dass das mit der aktuellen Kamera-Armada der Pixel-Smartphones technisch schwierig bis unmöglich sein wird.

Neue Kameratricks

Bereits im Oktober 2024 hat uns ein Leak alle Pixel-Kameratricks für Pixel 10 und Pixel 11 geleakt verraten. Beim Pixel 10 hatten die Leaker recht und es ist anzunehmen, dass das auch beim Pixel 11 so sein wird: Video Generative AI, Magic Mirror, Video relight, 100x Zoom stehen auf dem Plan. Möglicherweise ergänzt um viele weitere KI-Funktionen, die damals noch nicht absehbar waren.

—

Die Präsentation der Pixel 11-Smartphones dürfte wieder im Sommer stattfinden und der Verkaufsstart entsprechend irgendwann zwischen August und Oktober.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.