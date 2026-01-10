Amazon Fire TV: Designer sind begeistert von Google TV – neue Oberflächen zum Verwechseln ähnlich (Galerie)

In den letzten Monaten gab es einige überraschende Änderungen bei Amazon Fire TV, die nicht nur die Hardware betrafen, sondern auch die Softwareplattform. Schlagzeilen hat vor allem der Wechsel zum Amazon-eigenen Betriebssystem gemacht, der wohl doch nicht so umfangreich ausfällt. Jetzt orientiert man sich erneut an Google und präsentiert eine stark an Google TV angelehnte Oberfläche.



Eigentlich wollte sich Amazon mit Fire TV unabhängiger von Google machen, doch so ganz erfolgreich ist man auf diesem Weg nicht: Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Amazon Fire TV an Android TV festhält und jetzt scheint man sogar das Design des Mitbewerbs zu bevorzugen. Amazon zeigt sich so begeistert von der Google TV-Oberfläche, dass man diese gleich vollständig für die eigenen Zwecke kopiert hat.

Am Dienstag hat Amazon im Rahmen einer großen Fire TV-Offensive die völlig neue Oberfläche für die Smart TV-Plattform angekündigt, mit der man das leicht angestaubte Design modernisieren will. Wer sich die veröffentlichten Screenshots angesehen hat, könnte allerdings schnell den Eindruck bekommen, Google TV zu sehen.

Wie ihr auf obigem Pressebild sehen könnt, sieht die neue Fire TV-Oberfläche jetzt praktisch 1:1 so aus wie Google TV. Auf dem ersten Bild in diesem Artikel seht ihr das alte bzw. noch aktuelle Fire TV und auf obigem Bild das in nächster Zeit ausgerollte Redesign. Google TV-Nutzer werden sich damit sehr heimisch fühlen, denn es wurde alles kopiert: Die Hauptnavigation am oberen Rand, das große Vorschaubild in der oberen Hälfte und die Karussells darunter. Auch funktional hat man sich dem Konkurrenten angepasst.









Amazons Designer (oder Kopierer) haben das Ganze in einer nett formulierten Pressemeldung zusammengefasst. Man spricht von einem modernen Design, von einem verbesserten Layout, abgerundeten Ecken, neuen Farbverläufen und auch einer aktualisierten Typographie. Die Updates sollen auch unter der Haube stattgefunden haben, denn die neue Oberfläche soll 20 bis 30 Prozent mehr Geschwindigkeit bieten. Es ist nicht ganz klar, ob das aus Performance-Gründen oder durch die schnellere Erreichbarkeit durch das Redesign erzielt wurde.

Es scheint ganz so zu sein, dass Googles Designer erneut die Richtung vorgeben konnten, die in der Folgezeit von der Konkurrenz kopiert wird. Das kommt häufiger vor, aber ganz so offensichtlich wie bei Amazon Fire TV ist es dann doch eine Seltenheit…

