Pixel-Knallerpreise im Google Store: Hohe Rabatte auf viele Pixel-Produkte enden heute Abend! (Übersicht)

Schon zum Beginn des Jahres hielt der Google Store bei Amazon starke Aktionen auf das gesamte Pixel-Portfolio bereit – und heute Abend gehen sie zu Ende. Nur noch wenige Stunden könnt ihr euch hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones sichern, auf das Pixel 9a, die Pixel 9-Smartphones, die aktuellen Pixel Buds, die Pixel Watches und einiges mehr. Das solltet ihr nicht verpassen!



Für einen guten Einstand in das Jahr gab es direkt viele starke Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon, über die wir euch hier im Blog natürlich informiert haben – und jetzt gehen diese zu Ende. Nur noch bis heute Abend 23:59 könnt ihr euch die hier im Artikel aufgelisteten Aktionen sichern. Im Folgenden findet ihr eine schnelle Zusammenfassung, schaut aber vielleicht direkt bei den Aktionen im Google Store vorbei, um nichts zu verpassen.

Starke Pixel 10-Aktionen

Rund um die aktuelle Pixel-Generation gibt es jetzt noch Top-Angebote, die ihr bis einschließlich heute Abend mitnehmen könnt: Es gibt ganze 29 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 und oben drauf bietet man noch bis zu einem Jahr Google One Premium sowie 60 Tage Audible gratis – unter dem Strich eine hohe Ersparnis. Ebenfalls mit diesen beiden Aktionen sind das Pixel 10 Pro mit 17 Prozent Rabatt sowie das Pixel 10 Pro XL mit 18 Prozent Rabatt zu haben. Ich denke, dass solche Aktionen in den nächsten zwei bis drei Monaten in der Höhe nicht zu erwarten sind.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store

Letzte Aktualisierung am 2026-01-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 9 und Pixel 9a Aktionen

Bei den Pixel-Smartphones könnt ihr dank der langen Update-Garantie auch bedenklos zur Vorgeneration greifen und noch sehr viel mehr Geld sparen. Google wird die Pixel 9-Smartphones noch gut fünfeinhalb mit vollen Updates versorgen und beim Pixel 9a sind es noch weit mehr als sechs Jahre. Mutmaßlich länger, als die allermeisten Nutzer die Geräte überhaupt aktiv verwenden. Jetzt gibt es 10 Prozent Rabatt auf das ohnehin schon günstige Pixel 9 sowie ganze 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a – nach wie vor das aktuelle Budget-Flaggschiff.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store

Letzte Aktualisierung am 2026-01-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Hohe Rabatte auf Pixel Buds

Seid ihr schon in der Pixel-Welt unterwegs und wollt euren eigenen Pixel-Fußabdruck vergrößern, sind sicherlich auch die Kopfhörer sehr interessant. Nur noch bis heute Abend könnt ihr euch 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 sichern – das derzeitige Flaggschiff aus dem Hause Google, das immer wieder mit neuen Funktionen versorgt. Auch die erst vor wenigen Monaten in den Verkauf gestarteten Budget-Kopfhörer sind jetzt günstiger zu haben: Es gibt ganze 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a. Für den passenden Audiogenuss auf die Ohren gibt es noch 60 Tage Audible gratis.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store

Letzte Aktualisierung am 2026-01-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf Pixel Watch

Auch eine Smartwatch könnte für Pixel-Nutzer sehr interessant sein und glücklicherweise hält der Google Store auch in diesem Bereich eine starke Aktion bereit: Jetzt gibt es noch die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt. Klickt euch einmal über den Link durch die Varianten und Größen, denn je nach Kombination unterscheiden sich Verfügbarkeit und auch die Höhe der Rabatte.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store

Amazon-Abos gratis

Wer ohnehin schon bei Amazon unterwegs ist, könnte auch noch die starken Gratis-Aktionen mitnehmen, die rund um die Abos angeboten werden. Gerade mit neuen Kopfhörern oder Smartphones ergibt das Sinn und gibt euch nahezu kostenlosen Audiogenuss bis Mitte April. Hier die Aktionen in der Übersicht.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.