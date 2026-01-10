Fitbit: Google kündigt aufregenden Neustart mit neuen Fitnesstrackern an – aber warum keine Pixel Watch Fit?

Google ist schon seit vielen Jahren im Fitnessbereich aktiv und hatte sich vor langer Zeit mit der Übernahme von Fitbit neu positioniert, wobei vor allem die App und die Plattform für das Unternehmen interessant gewesen sind. In diesem Jahr will man noch einmal den ganz großen Neustart rund um Fitbit wagen und erneut muss man sich fragen, warum Google in der Breite an der Marke festhält.



Durch ein wachsendes Portfolio hat sich Google im Hardwarebereich mittlerweile breit aufgestellt und hat allen voran durch die Pixel-Smartphones und die Pixel Watch viele Überschneidungen mit dem Fitnessbereich. Dass Fitness und Vitalwerte eine wichtige Rolle spielen, war schon damals bekannt, als man die Übernahme von Fitbit für über zwei Milliarden Dollar unter Dach und Fach gebracht hatte. Die Übernahme zog sich damals lange hin, doch sie glückte und brachte das Ökosystem voran.

Google hat Fitbit tief in die Pixel-Welt integriert, wobei natürlich hauptsächlich die Pixel Watch in ihrer Doppelfunktion als Fitnesstracker eine wichtige Rolle spielt. Abseits dessen hat man Fitbit nicht unbedingt mit Hochdruck weiterentwickelt und auch die Marktanteile sowie die Schlagzahl der neuen Produkte sind sehr deutlich gesunken. Ich hatte hier im Blog bereits mehrfach prognostiziert, dass Google die Marke Fitbit weitgehend einstellen und nur noch im Softwarebereich verwenden wird. Doch das scheint nicht der Fall zu sein.

Neustart mit Fitbit

Im November hatte man sehr überraschend aufregende neue Fitbit-Fitnesstracker angekündigt, die im Laufe des nächsten (also jetzt diesen) Jahres erscheinen sollen. Wir dürfen uns 2026 also nicht nur auf neue Pixel Watches freuen, sondern auch auf neue Fitnesstracker unter dem Dach von Fitbit. Das bedeutet, dass die Marke auch weiterhin im Hardwarebereich bestehen und aktiv weiterentwickelt werden soll – aber warum?









Gemini-KI in Fitbit

Der wichtigste Gradmesser in diesen Zeiten ist, wie eng Google ein Produkt mit der Gemini-KI verbandelt. Während man bei Nest keine Anzeichen einer Gemini-KI zeigt, sieht es bei Fitbit ganz anders aus. Der neue Gemini Health Coach mit Fitbit trägt die Fitnesstochter schon im Namen, sodass klar ist, dass es unter der etablierten Marke weitergehen soll. Das ist sicherlich sinnvoll, denn als Fitnessplattform ist Fitbit weiterhin eine sichere Bank für Google.

Die große Frage ist, warum man weiterhin Fitnesstracker unter dieser Marke anbieten will, denn die Überschneidungen mit der Pixel Watch sind zumindest in diesem Bereich sehr groß. Natürlich liegen zwischen einem Fitnesstracker und einer Smartwatch Welten, sowohl funktionell als auch preislich, aber dennoch sind es Produktüberschneidungen, die man wohl eigentlich vermeiden wollen würde. Wäre eine Pixel Watch Fit in diesem Fall nicht sinnvoller?

Sollte Google eines Tages doch noch eine Pixel Watch im Budgetbereich bringen, analog zum Pixel a oder den Pixel Buds A, wäre der Unterschied zu einem Fitbit-Fitnesstracker nicht mehr so groß. Dazu kommt, dass auch die Fitnesstracker mit der Konkurrenz mithalten müssen, sodass der Funktionsumfang in Richtung Smartwatch wachsen könnte. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Marke in diesem Jahr neu positionieren wird.

