Smart Home: Google will Nest wieder ausgraben – neue Geräte trotz angekündigtem Google Home-Comeback

Google wagt in diesem Jahr einen weiteren Anlauf in das Smart Home und setzt dafür auf einen umfangreichen Neustart mit Geräten, Software und natürlich der Gemini-KI. Doch auch bei diesem Neustart scheint man Altlasten mitziehen zu wollen, denn die Marke Nest soll weiterhin in einem wichtigen Bereich präsent bleiben. Die große Frage ist, warum Google noch daran festhält.



Laut eigener Ankündigung wird Google im Frühjahr neue Google Home Smart Speaker und Smart Displays auf den Markt bringen, wobei der smarte Lautsprecher bereits vor einigen Monaten offiziell gezeigt wurde. Sowohl Smart Speaker als auch Smart Display sollen den Neustart anschieben, der 2026 eine wichtige Rolle spielen soll. Die Voraussetzungen wurden mit dem bereits im Rollout befindlichen Gemini for Home geschaffen.

Nest ist eigentlich längst tot

Ich hatte hier im Blog schon mehrfach die Marke „Nest“ totgeschrieben und mich dabei nicht nur auf persönliche Präferenzen gestützt, sondern auf eine wachsende Faktensammlung. Eine Reihe von Infos findet ihr in diesem Artikel. Zu den wichtigsten Fakten gehören, dass Google praktisch das gesamte Nest-Sortiment mittlerweile eingestellt hat. Es gibt keine smarten Rauchmelder mehr, keine smarten Thermostate, das Sicherheitssystem wurde eingestellt und mehr. Dazu kam eine massive Preiserhöhung für Nest Aware sowie die Tatsache, dass seit vielen Jahren keine neuen Produkte mehr auf den Markt gekommen sind.

Nest im Zombie-Modus

Und als Nest praktisch vollständig verschwunden ist, hat man im Oktober neue Google Nest-Kameras vorgestellt. Unter altem Namen, mit altem Design und auch altem Funktionsumfang. Es gab einige Hardware-Upgrade, aber viel mehr als eine Produktpflege ist es nicht geworden. Das lässt mich darauf schließen, dass man Nest irgendwie noch am Leben erhalten, aber keinerlei nennenswerte Ressourcen hereinstecken möchte.









Nest verschwindet aus der Wahrnehmung

Die Marke Nest verschwindet aber nicht nur aus dem Produkt-Portfolio – mit Ausnahme der Kameras – sondern auch an allen anderen Stellen. Aus der Nest-App ist längst die Google Home-App geworden. Die neuen Smart Speaker und auch das Smart Display tragen nicht mehr die Bezeichnung „Google Nest“, sondern wieder „Google Home“. Die neue Gemini-KI nennt sich nicht „Gemini for Nest“, sondern passenderweise „Gemini for Home“. Eindeutig ist aber auch, dass aus dem Abo „Nest Aware“ derzeit das neue „Google Home Premium“ wird. Könnte man es noch deutlicher machen?

Die große Frage ist, warum Google überhaupt noch an „Nest“ festhält. Warum sind nicht auch die Kameras als „Google Home“ erschienen? Ich hatte dazu hier im Blog schon eine These aufgestellt und vor dem Kauf der neuen Nest-Kameras gewarnt. Meine Theorie: Schon bald starten ganz neue Smart Home-Produkte, die einen echten Mehrwert gegenüber ihren möglichen Vorgängern bringen – vielleicht auch neue Google Home Kameras. Daher sind die Nest-Kameras mutmaßlich nur ein Lückenfüller.

Ich kann mich natürlich irren, aber die Zeichen sind selbst ohne Glaskugel sehr deutlich zu erkennen. Zu einem echten Neustart gehört es eben auch, sich von damaligen Größen zu verabschieden – und dazu gehört Nest in jedem Fall. Google könnte die Marke mit viel Marketingpower neu etablieren, aber notwendig wäre das sicherlich nicht.

