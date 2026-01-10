GMail startet in die Gemini-Ära: Das sind die neuen KI-Funktionen und kostenlosen Upgrades (Videos)

Google hat schon vor gut zwei Jahren damit begonnen, GMail mit ersten Integrationen des KI-Modells Gemini zu versorgen und diese im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut. Jetzt macht man einen großen Schritt in Richtung einer echten KI-Mailplattform, denn es wurde der Beginn von GMail in der Gemini-Ära angekündigt. Wir zeigen euch alle neuen Funktionen im Überblick.



Die Künstliche Intelligenz ist GMail nicht fremd, denn Google setzt schon seit zwei Jahrzehnten auf einen KI-basierten Spamfilter, der gerade in den ersten Jahren zu den bedeutendsten Pro-Argumenten der Plattform gehörte. Auch zur Sortierung von E-Mails, für die Prioritäten oder die smarten Antwortvorschläge kommt die Künstliche Intelligenz seit langer Zeit zum Einsatz. Wirklich von sich Reden gemacht hat sie aber erst durch den Start von Gemini.

Mit dem Start von Gemini Anfang 2024 hatte Google große Pläne für die Integration des KI-Modells in den Workspace-Apps angekündigt, wobei GMail natürlich in der ersten Riege gestanden hat. Auf diesem Wege wurde eine erste Brücke geschlagen, im Laufe der Zeit kamen weitere KI-Helferlein dazu und jetzt macht man einen richtig großen Schritt in die KI-Zukunft der Plattform. Vor wenigen Tagen wurde der Start von GMail in der Gemini-Ära angekündigt.

Dieser Start der neuen Ära bringt eine Reihe von neuen Funktionen mit, schaltet aber auch die bisher kostenpflichtigen Gemini-Integrationen für alle Nutzer frei. Vieles wird zuerst für US-Nutzer freigeschaltet, dürfte aber schon innerhalb weniger Wochen oder gar nur Tage auch hierzulande freigeschaltet werden. Schauen wir uns einmal alle Artikel in der Übersicht an:









GMail KI-Inbox

Sicherlich mit Abstand die größte und nachhaltigste Neuerung, die GMail jemals erhalten hat: Mit der neuen KI-Inbox soll der klassische Posteingang ergänzt und langfristig vielleicht sogar abgelöst werden. Nach mehrfachen Anläufen zur automatisierten Posteingang-Sortierung wagt man jetzt mit Gemini-Unterstützung eine ganz neue Idee: Ungelesene sowie aktuelle E-Mails sollen zusammengefasst und thematisch sowie mit einer Beschreibung für Todos oder offene Erledigungen aufgelistet werden.

Damit soll dieser KI-Posteingang zu einer Art Startseite werden, die den Nutzern einen Überblick über die offenen Themen und Aufgaben des Tages geben soll – annähernd vergleichbar mit einer Kalender-Agenda für den aktuellen Tag. Interessanterweise erinnert dieses neue Tool an die experimentelle App an Google Labs CC, das wir euch kürzlich ausführlich vorgestellt haben. Vermutlich basiert es auf einem ähnlichen Konzept oder gar der gleichen Technologie, nur eben aktuell noch auf GMail beschränkt. Doch nach der Testphase sollen weitere Google-Dienste optional angebunden werden können.

GMail KI-Übersicht

Die im vergangenen Jahr bei einigen Diensten eingeführte „Ask…“-Funktion kommt zu GMail. In diesem Fall allerdings nicht mit eigenem Namen und auch keiner eigenen Suchleiste, sondern als Erweiterung der bereits bestehenden Suchfunktion. Statt nur nach E-Mail-Inhalten suchen zu können, sollen die Nutzer damit konkrete thematische Fragen stellen können.

Als Beispiel hat Google die Frage „Wer war der Klempner, der mir letztes Jahr ein Angebot für die Badsanierung gemacht hat?“ veröffentlicht. Eine solche Anfrage wäre mit einer klassischen Suche vielleicht eine etwas längere Angelegenheit. Geminis Algorithmen liefern die Antwort und fassen die wichtigsten Details übersichtlich zusammen. Die Zusammenfassungen von KI-Übersichtsgesprächen werden jetzt für alle Nutzer eingeführt. Abonnenten von Google AI Pro und Ultra können ihre Fragen an den Posteingang mithilfe von KI-Übersichten stellen.









Help me Write

Die Help me Write-Funktion hat schon im vergangenen Jahr für einige Diskussionen gesorgt, denn sie stand bereits für zahlende Google One Premium-Abonnenten zur Verfügung. Mit dieser Funktion müsst ihr eure E-Mails gar nicht mehr selbst schreiben, sondern könnt einfach auf kurze Stichpunkte setzen. Aus diesen wird die Gemini-KI anschließend eine eigene E-Mail formulieren, die entweder zum Senden übernommen oder angepasst werden kann.

Vorgeschlagene Antworten

Die vorgeschlagenen Antworten schlagen in etwa in dieselbe Kerbe wie die vorgeschlagenen E-Mails, unterscheiden sich aber dadurch, dass sie auf eine Konversation reagieren. Es wird also kein neues Mailthema begonnen, sondern eine Antwort auf die letzte E-Mail bzw. den gesamten Thread vorgeschlagen. Auch eine KI-basierte Umformulierung, Erweiterung oder jegliche Änderungen sind per KI und ohne eigenes Tippen möglich.

Inhaltszusammenfassung

Die letzte große Neuerung sind die Inhaltszusammenfassungen über längeren Mailkonversationen. Sobald der Inhalt einer Konversation eine gewisse Länge überschritten hat, die von Google nicht näher definiert wird, zeigt sich zwischen Titel und Inhalt der Konversation eine schnelle KI-basierte Zusammenfassung gezeigt. Das kann sehr praktisch sein, um über alle wichtigen Punkte den aktuellen Stand zu haben und hat mir persönlich schon häufig genutzt.









Sowohl die neuen Funktionen als auch die Freischaltung der bisherigen Features sind in der Kombination ein sehr großer Schritt für GMail. Google scheint damit nicht nur Gemini promoten zu wollen, was natürlich der erste Gedanke ist, sondern scheint auch die E-Mail noch einmal in die nächste Generation bringen und für das KI-Zeitalter Fit machen zu wollen. Dass von der E-Mail als klassischer elektronischer Brief dabei nicht mehr viel übrig bleibt, steht auf einem anderen Blatt.

Alle Neuerungen werden zunächst für US-Nutzer in englischer Sprache ausgerollt, sollen aber sehr bald auch in anderen Ländern angeboten werden. Weil die jetzt kostenlos geschalteten Features schon zuvor in Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern angeboten worden sind, dürfte das nur eine Frage von Wochen oder gar wenigen Tagen sein.

[Google-Blog]

