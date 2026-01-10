Google TV & Gemini: Das sind die neuen KI-Funktionen für Smart TVs – Gemini wird medial & flexibel (Videos)

Schon seit einigen Monaten wird das neue Gemini für Google TV ausgerollt, das den Google Assistant schon sehr bald auf allen Smart TVs ersetzen und viele neue Funktionen bringen wird. Noch vor dem Abschluss des Rollout legen die Entwickler nach und haben in dieser Woche einen ganzen Schwung neuer Funktionen angekündigt, die ab sofort für die ersten Nutzer ausgerollt werden.



Google will die Gemini-KI zu einer festen Größe im Smart Home machen und setzt dafür auch auf die Geräteklasse, die sich in vielen Wohnzimmern befindet und bereits mit smarten Funktionen glänzen kann – den Smart TV mit Google TV. Seit Herbst wird das neue Gemini für Google TV ausgerollt, das viele neue Funktionen auf die Plattform bringt. Die Schwerpunkte liegen im Sprachverständnis sowie den medialen Möglichkeiten. Nicht alles wurde bisher für alle Nutzer freigeschaltet, sodass der neue Schwung sicherlich willkommen ist.

Smart TV steuern

Sowohl die Gemini-Sprachsteuerung als auch die des Google Assistant konzentriert(e) sich hauptsächlich auf den Medienzugriff, auf das Beantworten von Fragen oder dem Ausführen von Smart Home-Funktionen. Mit dem in Kürze ausgerollten Update kommt ein weiterer wichtiger Bereich dazu, der den Nutzern viel Zeit sparen kann – nämlich die Gerätesteuerung. Nutzern wird es ermöglicht, Dinge wie etwa die Displayhelligkeit oder die Lautstärke per Sprachsteuerung zu verstellen.

Die Anweisungen müssen Gemini-typisch gar nicht hölzern klingen, sondern es reicht, das Problem zu beschreiben. Sagt etwa „der Bildschirm ist zu dunkel“ oder „ich kann das Gesagte nicht verstehen“ und Gemini wird entsprechend darauf reagieren. Welche weiteren Systemfunktionen sich mit diesem Feature steuern lassen, ist nicht bekannt und wird sich im Laufe der Zeit zeigen.









Zugriff auf Google Fotos

Google Fotos soll prominent bei Google TV einziehen: Die Nutzer bekommen die Möglichkeit, per Sprachsteuerung auf ihre Fotobibliothek zuzugreifen und sich sowohl einzelne Bilder als auch Alben in einer interaktiven Galerie zeigen zu lassen. Damit wird der Fernseher nicht nur zur Anlaufstelle für gestreamte oder lokale Medien im Videoformat, sondern auch für die klassischen Fotos.

Eine spannende Funktion, die aber sicherlich einiges an Organisation durch die Nutzer benötigt: Denn während ein Smart TV meist in der Familie mit einem gemeinsamen Konto genutzt wird, ist Google Fotos eher eine private Angelegenheit. Durch die Gemini-KI wird daher eine Brücke geschlagen, über die sich einzelne gefilterte Fotos abrufen lassen, statt die gesamte Galerie auf dem Fernseher zu zeigen.

Fotos erstellen und bearbeiten mit Nano Banana

Auch die wichtige mediale Komponente von Gemini zieht auf den Smart TVs ein: Gemini Nano Banana kommt auf Fernseher und ermöglicht es den Nutzern, die per Google Fotos abgerufenen Bilder zu bearbeiten, mit der Remix-Funktion auf vielfältige Weise zu verwenden oder auch ganz neue Bilder zu erstellen. Der mediale Spaß der KI-Bildgeneratoren kommt auch auf den Fernseher, was sicherlich zur Belustigung beitragen kann.

Aber nicht nur Nano Banana zieht ein, sondern auch der KI-Videogenerator Veo soll Teil des Rollouts sein. Wie oft man das wirklich benötigt, sei mal dahingestellt, aber wer den smarten Fernseher als ständig sichtbares und großes Smart Display verwendet, könnte es benötigen.









Gemini-Antworten mit Medien

Eine der wichtigsten Funktionen von Gemini auf Google TV im ersten Rollout war es gewesen, dass die Antworten auf gezielte Fragen deutlich medialer gestaltet sind als beim Google Assistant. Gemini kann die Textantworten mit Bildern ausschmücken, mit passenden YouTube-Videos oder auch Streaminginhalten von anderen Plattformen. Diesen Weg geht man weiter und startet mit den „Deep dives“ in die nächste Generation.

Das Upgrade soll es Gemini ermöglichen, flexiblere Layouts zu erstellen, die die Informationen strukturierter zeigen. Es können zusätzliche Inhalte gezeigt werden. Man spricht von Tiefenanalysen für komplexe Themen, kommentierte Übersichten oder auch die Darstellung strukturierter Informationen mit Galerien und ähnlichen Inhalten. Wer gerne komplexe Themen auf dem Smart TV recherchiert, darf sich freuen. Google spricht davon, dass die Oberfläche nach dem Rollout visuell ansprechender geworden ist.

—

Viele dieser Neuerungen waren schon Bestandteil der ersten Gemini für Google TV-Ankündigung und sollen in Kürze für viele Nutzer ausgerollt werden. Den Anfang machen wohl TCL-Geräte in den USA, weitere sollen in den nächsten Wochen und Monaten folgen.

[Google-Blog]

