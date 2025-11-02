Fitbit: Google kündigt aufregenden Neustart an – stellt sich 2026 im Health-Bereich noch einmal ganz neu auf

Google hat in den letzten Jahren nicht viele Ressourcen in die Fitness-Marke Fitbit gesteckt und diese praktisch an die Wand gefahren – doch jetzt scheint man noch einmal angreifen zu wollen. Vor wenigen Tagen hat man mit dem Ausblick auf ein „spannendes Jahr“ wieder Anlauf genommen und will sich sowohl mit neuer Hardware als auch Software ganz neu positionieren.



Die Übernahme von Fitbit durch Google liegt schon weit mehr als ein halbes Jahrzehnt zurück, doch eine echte Integration in das Google-Ökosystem hat es bis heute nicht gegeben. Zwar ist die Fitbit-App ein wichtiger Bestandteil der Pixel Watch, aber abseits dessen wurde das gesamte Portfolio kaum weiterentwickelt. In den letzten Jahren scheint die gesamte Marke abseits der App gar eingeschlafen zu sein. Ich hatte daher hier im Blog auch schon Abschiedsartikel für Fitbit veröffentlicht.

Neuer Fitbit-Anlauf

Doch bei Google scheint man wohl an der Marke festhalten zu wollen und einen kompletten Neustart durchzuführen, der parallel zum Pixel-Universum erfolgt. Vor wenigen Tagen hat man die neue Fitbit-App mit Gemini Health Coach für die ersten Nutzer gestartet und bereitet sich damit auf den großen Anlauf vor, der im nächsten Jahr folgen soll. Dazu wird es dann auch neue Fitbit-Hardware geben, wobei es sich mutmaßlich hauptsächlich um Fitnesstracker handeln wird. Es könnte aber auch noch mehr dahinterstecken.

Bei Fitbit spricht man von einem „exciting year ahead“, also von einem aufregenden Jahr 2026. Daher sind einige Innovationen zu erwarten, die auch abseits der bereits bekannten App auf den Markt kommen werden. Gut möglich, dass die Fitnesstracker zusätzliche Möglichkeiten erhalten oder das Portfolio um weitere Gadgets erweitert wird.

Dass Google die Marke Fitbit fortführt, war aufgrund des Umgangs in den letzten Jahren nicht absehbar. Es wäre mittlerweile ein Leichtes gewesen, einen Pixel Watch Fitnesstracker auf den Markt zu bringen – dann eben mit Fitbit-App. Aber auch der Gemini Health Coach wäre mit Gemini und Pixel sicherlich stark genug, um das klassische Fitbit zu ersetzen. Dennoch, mehrere Marken mit eigener Konzentration können sicherlich nicht schaden.

