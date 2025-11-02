Amazon Deals im Google Store: Neue Pixel-Aktionen – hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9, Pixel 9a, Pixel Watch 4

Zum Beginn des Black-Monats gibt es im deutschen Google Store bei Amazon wieder viele interessante Aktionen: Mutmaßlich nur wenige Tage lang bekommt ihr jetzt hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, könnt noch sehr viel mehr bei den Pixel 9-Smartphones sparen, erhaltet das Pixel 9a schon für unter 500 Euro und bekommt starke Deals rund um die Pixel Watch 4. Schaut mal herein.



Der November ist der Black-Monat und ist im Google Store bei Amazon gibt es jetzt schon starke Aktionen rund um die aktuellen Produkte, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Wir zeigen euch die Highlights aus dem Portfolio, für eine vollständige Übersicht schaut doch auch bei den Pixel-Aktionen im Google Store vorbei.

Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt

Googles neue Smartwatch ist jetzt seit gut einem Monat im Verkauf und ihr könnt euch schon jetzt sehr hohe Rabatte sichern – denn ihr bekommt die Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt – eine echte Ansage. Praktisch alle frühen Tester zeigten sich begeistert und auch die Nutzerbewertungen können sich wirklich sehen lassen. Wir hatten erst vor wenigen Tagen berichtet, dass die Pixel Watch 4 auch im Schadensfall Spaß macht, denn sie ist ganz exzellent zu reparieren und eine „Masterclass“ ihrer Art.

Pixel 10 mit 8 Prozent Rabatt

Die Pixel 10-Smartphones sind jetzt seit gut zwei Monaten im Verkauf und stellen die absoluten Flaggschiffe ihrer Klasse dar – auch im Vergleich zu anderen Herstellern. Jetzt könnt ihr euch ganze 11 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones sichern, die ihr vielleicht nicht verpasst wollt: Klickt einfach einmal auf die unten eingeblendete Amazon-Box und schaut euch die verfügbaren Farb- und Speicher-Varianten an. Auch beim Pixel 10 Pro und Pro XL bekommt ihr einen Rabatt, erhaltet ein ganzes Jahr Google One AI Pro mit allen Gemini-Funktionen oben drauf und auch noch 60 Tage Audible gratis. Zusätzlich gibt es nach wie vor den 100 Euro-Eintauschbonus.

Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus

Dieses Smartphone liste ich nur der Vollständigkeit Halber auf, aber empfehlen würde ich es nicht (mehr): Ihr bekommt das Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus. Das bedeutet, dass ihr beim Eintausch eures alten Smartphones den errechneten Wert PLUS diesen Bonus erhaltet. Auch beim Foldable bekommt ihr ein Jahr Google One AI Pro gratis sowie von Amazon 60 Tage Audible mit in den Warenkorb. Bedenkt aber bitte, dass der Pixel 10 Pro Fold-Akku im Härtetest explodiert ist.

Hohe Rabatte auf Pixel 9 und Pixel 9a

Es muss nicht immer das neue Flaggschiff sein, denn bei den Pixel-Smartphones lohnt sich der Blick zurück – hauptsächlich aufgrund der starken sieben Jahre Updates sowie den hauptsächlich auf Software konzentrierten Neuerungen. Schaut euch daher gerne auch die neunte Generation der Smartphones an, die sowohl in der Gesamtleistung als auch Preis-Leistung als exzellent beschrieben werden kann. Ihr werdet mit diesem Smartphone noch ganze sechs Jahre Freude haben und Updates bis in das Frühjahr 2023 hinein erhalten. Warum solltet ihr mehr bezahlen?

Jetzt bekommt ihr das Pixel 9 mit 39 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis – ein wirklich gutes Angebot! Der Schritt zwischen Pixel 9 und Pixel 10 ist aufgrund der massiven Software- und KI-Konzentration, die per Update auch auf älteren Generationen ankommt, gar nicht so groß – siehe vorheriger Absatz. Und wenn es noch günstiger sein soll, gibt es jetzt noch das Pixel 9a für nur noch 499 Euro + Pixel Buds gratis. Das Budget-Smartphone ist gerade einmal seit sieben Monaten auf dem Markt, wird noch ganze sechseinhalb Jahre mit Updates versorgt und erhält ebenso alle wichtigen Android- und Pixel-Updates.

Wer die Smartphones bei Amazon bestellt, bekommt auch noch ein Streaming-Angebot, denn es gibt 60 Tage Audible gratis und hat somit knapp bis Ende des Jahres Zugriff auf viele Millionen Hörbücher und Podcasts. Habt ihr Interesse an einem der beiden Smartphones, bekommt ihr sie wohl auch zu den weiteren bevorstehenden Shoppingfesten (Black Friday & Co) kaum günstiger.

