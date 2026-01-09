Pixel Update: Pixel Launcher-Upgrade, viele neue Pixel-Geräte, System Updates, Awards, Superfans, Aktionen

Die zu Ende gehende Pixel-Woche war auch ganz ohne Event oder große Ankündigung vollgepackt mit Themen, über die wir berichten konnten. Wir haben einen umfangreichen Blick nach vorn geworfen, vom Pixel 10a über Pixel 11 bis zum Pixel Notebook, berichten über Smartphone-Awards, über problematische System Updates und vieles mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Es ist gerade einmal die erste volle Pixel-Woche in diesem Jahr und dennoch kann man schon das Gefühl haben, mittendrin im Jahr zu sein oder sich in einer Event-Woche zu befinden. Denn es gab viel rund um die Pixel-Produkte zu berichten, ohne dass Google ein neues Gerät oder größeres Update vorgestellt hätte. Das vorliegende Update beweist das mal wieder deutlich. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Erste Infos zu den Pixel 11-Smartphones

Google wird erst in gut einem halben Jahr die Pixel 11-Smartphones selbst vorstellen oder anteasern, aber schon jetzt können wir auf Basis von kursierenden Gerüchten, einigen Fakten sowie eigenen Spekulationen über die ersten Details berichten. Tatsächlich könnten die Pixel 11-Smartphones sehr viel aufregender werden, als es bei der vorhergehenden Jubiläumsgeneration der Fall gewesen ist.

» Erste Informationen zu den kommenden Pixel 11-Smartphones

Erste Infos zum Pixel 10a

Das Pixel 10a ist schon deutlich näher als die Pixel 11-Smartphones, ist aber auch leider deutlich weniger aufregend. Denn schon jetzt kennen wir sehr viele Details zum kommenden Budget-Smartphone und können daher guten Gewissens behaupten, dass es keine aufregende Generation wird. Denn sowohl äußerlich als auch unter der Haube entspricht das Smartphone praktisch vollständig dem Pixel 9a, sodass es vielleicht gar nicht Pixel 10a heißen wird.

» Alles was bisher zum Pixel 10a bekannt ist









Pixel Notebook – neuer Pixel-Laptop kommt

Google wird in diesem Jahr wohl in einen neuen Pixel-Markt einsteigen, den man schon mehrfach mit anderen Produktlinien gestreift hatte – in diesem Jahr aber eine ganz andere Bedeutung hat. Denn es steht der Start eines Pixel Notebook vor der Tür, das von Google auch schon offiziell in Aussicht gestellt worden ist. Zwar ohne jegliche Details, aber es hieß, dass man den Desktop-Start von Android mit neuer Hardware begleiten will.

» Google bringt wohl schon bald ein Pixel Notebook mit Android

Neue Pixel-Produkte für 2026

Ihr merkt schon, 2026 wird ein aufregendes Jahr für die Pixel-Palette. Im folgenden Artikel fassen wir euch noch einmal alle Produkte zusammen, die wir für dieses Jahr erwarten – inklusive erster Details zu den jeweiligen Geräten. Es kommt deutlich mehr als nur die beiden hier im Artikel erwähnten Smartphones oder das Pixel Notebook. Schaut doch mal in die Auflistung herein.

» Diese neuen Pixel-Produkte kommen 2026

Pixel 10-Smartphones erhalten Smartphone Awards

Für Google wird nicht nur das Jahr 2026 aufregend, sondern auch 2025 war schon mit vielen Höhen gesegnet. Wir fassen euch noch einmal zusammen, dass Google im gerade erst zu Ende gegangenen Jahr bei den Smartphone Awards abräumen konnte. Sowohl bei den Smartphone Awards als auch bei den Smartphone Durability Awards (für die beste Haltbarkeit) konnte man Spitzenplätze erzielen. Leider auch einen Platz auf der schwarzen Liste, aber das kann 2026 hoffentlich nur besser werden…

» Googles Pixel 10-Smartphones räumen bei den Smartphone-Awards ab









Pixel Superfans

Google hat das Pixel Superfans-Programm wieder ins Gespräch gebracht. Wir zeigen euch, wie ihr jetzt an diesem Programm teilnehmen könnt – es winken einige Vorteile in Form von Goodies, ganz selten kostenlosen Produkten oder auch größeren Aktionen rund um den Google Store und die Pixel-Produkte.

» So könnt ihr jetzt bei den Pixel Superfans teilnehmen

System Updates mit Problemen auf Pixel

Die aktuell in der Verteilung befindlichen Google Play System Updates sorgen auf den Pixel 10-Smartphones für Probleme. Zwar keine gravierenden, aber dennoch sollte man sein Glück nicht herausfordern und vielleicht eine Update-Pause einlegen.

» Neue Google Play System Updates sorgen für Probleme auf Pixel-Smartphones

Pixelsnap erhält Firmware-Update

Google spendiert der Pixelnsap-Ladelösung schon bald Firmware-Updates. Entsprechende Vorbereitungen zeigen sich jetzt im Code der Pixelstand-App. Was wir auf diesem Kanal wohl erwarten dürfen?

» Google bereitet Pixelsnap für Firmeware-Updates vor

Pixel Launcher erhält neuen App-Starter

Der Pixel Launcher erhält schon wieder ein Upgrade der Suchleiste. Mit dieser ist es jetzt im App Drawer möglich, Apps nicht nur schnell zu finden, sondern diese auch rein per Tastendruck zu starten. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

» Pixel Launcher bringt App-Start per Tastatur









Pixel-Knallerpreise im Google Store

Rund um die Pixel-Smartphones und auch das erweiterte Portfolio von den Pixel Watches der beiden letzten Generationen bis hin zu den Pixel Buds und einigen weiteren Geräten gibt es jetzt wieder hohe Rabatte im Google Store. Die Ersparnisse liegen zum Teil bei 30 Prozent, bringen aber auch interessante Bundles mit, einen erhöhten Eintauschbonus oder Gratis-Abos. Schaut doch mal im Google Store vorbei:

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store

Letzte Aktualisierung am 2026-01-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.