Gemini Update: Neues Betriebssystem kommt, GMail in der Gemini-Ära, Gemini-Roboter, TV-Update und mehr

Die erste wirklich vollgepackte Gemini-Woche des Jahres geht langsam zu Ende und hatte es tatsächlich schon jetzt in sich. Google hat bereits die ersten Ankündigungen gemacht, bringt GMail in die Gemini-Ära, startet neue KI-Funktionen für TV und vielleicht schon bald ein eigenes Gemini-Betriebssystem. Das und noch viel mehr erfahrt ihr wie gewohnt in unserem wöchentlichen Gemini Update, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Das Gemini-Team ist seit dieser Woche aus der sehr kurzen Winterpause zurück und meldet sich gleich mit einem großen Schwung an interessanten Neuerungen: So gibt es gleich ein großes Update für Google TV, man erleichtert den Modellwechsel in der App, GMail kommt in die Gemini-Ära und es gibt Änderungen bei den Gemini-Robotern. In der folgenden Sammlung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini bekommt wohl ein Betriebssystem

Bei Gemini geht es in diesem Jahr weiter Schlag auf Schlag – und diesmal geht es sogar noch einen Schritt weiter bzw. tiefer: Es zeichnet sich ab, dass das neue Betriebssystem Aluminium OS nicht nur Android auf den Desktop bringen, sondern in seiner Rolle als KI-Betriebssystem auch ein echtes Gemini-Betriebssystem sein dürfte.

» Ist das neue Aluminium OS ein Gemini-Betriebssystem?

Gemini mit schnellem Modellwechsel

Gemini bekommt eine neue Oberfläche für den Modellwechsel. Mit dieser ist es jetzt einfacher als bisher, das zu verwendende Modell für die Anfragen zu wechseln. Statt dies per Dropdown auszuwählen, lässt es sich einzeln in der Oberfläche ansprechen.

» Gemini ermöglicht jetzt schnellen Modellwechsel









Gemini für Google TV mit neuen Funktionen

Gemini für Google TV ist im vergangenen Jahr für viele Nutzer gestartet und jetzt kommt ein großes Update mit vielen neuen Funktionen. Man ermöglicht es den Nutzern jetzt, smarte Funktionen des Geräts zu steuern, Fotos abzurufen, Bilder zu erstellen, Videos zu erstellen und auch die medialen Antworten sollen umfangreicher werden.

» Gemini für Google TV bekommt viele neue Funktionen

Gemini-Werbung in Las Vegas

Google schaltet rund um die CES in Las Vegas eine gigantische Werbeanzeige für Android XR mit Gemini. Auch wenn man in diesem Jahr physisch nicht mit einem Produkt vertreten ist, ruft man sich damit in das Gedächtnis. Auf jeden Fall sehenswert.

» Google schaltet gigantische Gemini-XR-Werbung in Las Vegas

Gemini auf der Überholspur

Google ist mit dem KI-Modell Gemini sehr erfolgreich und kann immer mehr Nutzer erreichen. Das zeigt sich jetzt auch bei den Marktanteilen, denn diese haben sich innerhalb eines Jahres vervierfacht und sorgen vor allem bei ChatGPT für eine Nutzerabwanderung von mehr als 20 Prozent. Interessanter Einblick in die Marktanteile.

» Gemini nimmt ChatGPT enorm Marktanteile ab

Samsung sagt Gemini-Roboter ab

Der Gemini-Roboter Samsung Ballie scheint wohl doch nicht mehr zu kommen. Ganze sechs Jahre nach der ersten Ankündigung und nach zahlreichen Verschiebungen war das Produkt nicht mehr präsent. Für die Gemini-Roboter dürfte es wohl in eine andere Richtung gehen.

» Samsung Ballie wird doch nicht der erste Gemini-Roboter









GMail startet in die Gemini-Ära

Google hat den Start von GMail in die Gemini-Ära angekündigt. Das ist natürlich ein großer Schritt, den man auch mit neuen Funktionen begleitet: Zum einen gibt es eine neue KI-Inbox, bei der die Nutzer keine einzelne E-Mail mehr sehen und zum anderen eine ganz neue Suchfunktion, mit der sich das gesamte Mail-Archiv nach Informationen durchsuchen lässt.

» GMail bekommt starke neue Gemini-Funktionen

Gemini in GMail jetzt kostenlos

Im Zuge des großen Gemini-Updates werden die bisher kostenpflichtigen Funktionen wie ‚Help me Write‘ oder die smarten Zusammenfassungen für alle Nutzer freigeschaltet. Diese Funktionen sind nun kostenlos und sollen allen Nutzern dabei helfen, E-Mails schneller zu überblicken sowie zu formulieren.

» Gemini-Funktionen in GMail sind jetzt kostenlos

