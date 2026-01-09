Android Update: Drei neue Versionen kommen, Start auf dem Desktop, Samsung-Blockade und Bildbearbeitung

Die erst volle Android-Woche des Jahres geht zu Ende und war schon wieder mit deutlich mehr Meldungen und Entwicklungen vollgepackt als zuvor: Wir haben euch den Desktop-Start erklärt, spekulieren über neue Android-Versionen, berichten über die kostenlose Bildbearbeitung, die Samsung-Blockade und einiges mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die zweite Android-Woche in diesem Jahr ist vorüber und hat uns auch schon die ersten Updates gebracht, mit denen wir aber gerechnet hatten: Es wurde das Januar-Sicherheitsupdate veröffentlicht, Samsung will bald die Bremsen lösen, wir blicken nach vorn auf den Desktop und die kommenden Android-Versionen und noch vieles mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte.

Android startet auf dem Desktop

Google wird mit Android in diesem Jahr auf dem Desktop starten, das ist bereits offiziell angekündigt worden. Doch es wird wohl nicht nur bei einem Projekt bleiben, sondern wir erwarten gleich drei unterschiedliche Anläufe, die allesamt parallel starten könnten. Wir stellen sie euch im verlinkten Artikel noch einmal vor.

Google startet neue Android-Versionen

Auch 2026 wird Google bei Android wieder Vollgas geben, das zeichnet sich bereits jetzt ab. Insgesamt erwarten wir daher nicht weniger als drei Major-Versionen, die in diesem Jahr starten bzw. abgeschlossen werden. Der Start ist zwar verzögert, aber das kann am Ende nur umso mehr Sausen durch die Versionen bedeuten.

Samsung blockiert Google System Updates

Samsung hat Google schon vor Monaten geben, die System Updates auf die eigenen Smartphones zu stoppen – ohne es den Nutzern mitzuteilen. Jetzt hat man das Ganze bestätigt, mit einer fadenscheinigen Begründung untermauert und gleichzeitig verkündet, den Rollout wieder aufnehmen zu wollen.

Android XR in Las Vegas

Google war mit Android XR zwar nicht physisch in Las Vegas vertreten und hat auch keine neuen Produkte präsentiert, aber dennoch wollte man den Besuchern zeigen, dass da etwas kommt. Es wurden gigantische Werbespots auf der Las Vegas-Kuppel geschaltet, die wirklich sehenswert sind.

Google-Icon wächst

Einigen Nutzern ist es vielleicht schon aufgefallen: Das Google-Icon auf dem Homescreen wird immer größer. Jetzt ist es erneut in der Größe gewachsen, was sich sowohl im direkten Vergleich im Artikel als auch auf einen einzelnen Blick zeigt. Man will wohl noch dominanter gesehen werden.

Sicherheitsupdate für Januar

Google hat das Android-Sicherheitsupdate für den Monat Januar veröffentlicht. Es bringt nur eine einzige kritische gestopfte Lücke mit, die auch noch von einem Drittanbieter stammt. Abseits dessen war es in diesem Monat bisher allerdings sehr ruhig.

Snapseed kommt zu Android

Google bringt die kostenlose Bildbearbeitung Snapseed schon bald zu Android zurück, das hat man jetzt offiziell angekündigt. Das Tool ist schon vor vielen Jahren eingeschlafen, ist aber im vergangenen Jahr erneut für iOS gestartet und hat große Updates erhalten. Jetzt will man das auch für Android nachziehen.

Google reduziert AOSP-Updates

So viel Gas Google mit den eigenen Updates für Android und die Pixel-Smartphones gibt, so sehr tritt man im AOSP (Android Open Source Project) auf die Bremse. Es soll nur noch zwei Mal pro Jahr ein Update geben, was vor allem für Custom ROMs keine gute Nachricht ist.

