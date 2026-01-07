Android: Google reduziert Updates – das AOSP wird nur noch zwei Mal pro Jahr mit neuer Version aktualisiert

Google gibt rund um Android schon seit langer Zeit Vollgas und veröffentlicht quer über alle Kanäle weg in immer kürzeren Abständen neue Versionen. Doch ausgerechnet im Kern des Projekts nimmt man jetzt massiv Tempo heraus: Wie Google offiziell mitgeteilt hat, wird das AOSP ab sofort nur noch zwei Mal pro Jahr mit neuen Versionen aktualisiert. Das sorgt Custom ROM-Entwickler.



Einmal pro Jahr bringt Google eine neue Android-Version auf den Markt. Etwa alle drei Monate folgt dazwischen ein QPR-Release, der gut einmal pro Monat in einer neuen Beta erscheint. Dazwischen gibt es Betas für die großen Versionen, Zwischen-Releases, monatliche Sicherheitsupdates sowie die jetzt sehr häufig veröffentlichten Versionen im Android Canary-Kanal. All das funktioniert recht zuverlässig, doch das gilt nicht mehr überall.

Wie Google jetzt auf Nachfrage mitgeteilt hat, wird man das AOSP – also das Android Open Source Projekt – nicht mehr so häufig mit aktuellen Updates versorgen. Selbst die vierteljährlich erscheinenden QPR-Versionen werden nicht mehr in das AOSP gebracht – zumindest nicht ohne Ausnahme und zeitnah. Stattdessen gibt es nur noch zwei Mal im Jahr einen Release, den man als stabile halbjährliche Version in das AOSP hochlädt.

Effective in 2026, to align with our trunk-stable development model and ensure platform stability for the ecosystem, we will publish source code to AOSP in Q2 and Q4. For building and contributing to AOSP, we recommend utilizing android-latest-release instead of aosp-main. The aosp-latest-release manifest branch will always reference the most recent release pushed to AOSP. For more information, see Changes to AOSP.

Das AOSP bildet die Basis von Android und ist vor allem für Custom ROM-Entwickler, aber zum Teil auch für Smartphone-Hersteller, eine wichtige Anlaufstelle – wenn nicht sogar die einzige Anlaufstelle. Daher wird es zukünfig noch länger dauern, bis größere Neuerungen in Android auch bei den Custom ROMs ankommen werden. Glücklicherweise gilt das nur für den funktionellen Code, während die Sicherheitsupdates auch weiterhin monatlich im AOSP gespiegelt werden sollen.

