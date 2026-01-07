Pixelsnap: Googles magnetisches Ladesystem erhält Firmware-Updates – Hinweise im Pixelstand (Teardown)

Google hat das Pixel-Portfolio im vergangenen Jahr um die Pixelsnap Charger erweitert, die erstmals ein ganzes System für das kabellose Aufladen der Smartphones bieten. Dabei handelt es sich um vermeintlich dumme Geräte, doch auch diese können mit einem Firmware-Update versehen werden und möglicherweise neue Features erhalten. Entsprechende Hinweise sind jetzt aufgetaucht.



Vor gut einem halben Jahr hat Google erstmals die Pixelsnap Charger präsentiert, die als kabellose Ladelösung für die Pixel-Smartphones positioniert sind. Dabei handelt es sich um ein kleines Sortiment an magnetisch zu befestigenden Chargern, aber auch um Möglichkeiten für den Stand des Smartphones oder die Befestigung von weiteren Elementen. Es ist das Nachfolge-System des Pixel Stand.

Jetzt geht aus einem Teardown der Pixel Stand-App hervor, dass diese zukünftig auch die Pixelsnap-Geräte mit Updates versorgen kann. Dabei geht es natürlich um Firmware-Updates, mit denen diese auf einen aktuellen Stand gebracht werden kann. Konkret heißt es, dass die Nutzer ihren Charger verbinden können, um die aktuelle Version der Firmware herauszufinden, nach Updates zu suchen und diese eventuell auch zu installieren.

Das ist keine große Überraschung, denn Firmware-Updates sind bei vielen Geräten mit eigener Internetanbindung oder zumindest einer Brücke zum Netzwerk üblich. Eigentlich würden wir keine großen oder relevanten Updates erwarten, doch im Teardown findet sich auch der Text „Learn more about the Pixelsnap firmware“, was zumindest darauf schließen lässt, dass sich darin halbwegs interessante Informationen befinden können.

Ich würde nicht vor dem Start eines neuen Pixel-Smartphones mit einem Update rechnen und selbst wenn es eines gibt, dann sollten die Erwartungen nicht zu hoch sein. Ob es seit dem Start im August schon einmal ein Firmware-Update gegeben hat, ließ sich nicht nachvollziehen.

