Snapseed: Google kostenlose Fotobearbeitung kehrt zu Android zurück – Neustart schon in wenigen Monaten

Recht überraschend hat Google vor einigen Monaten der kostenlosen Fotobearbeitung Snapseed ein Comeback spendiert, das der App viele neue Funktionen sowie eine runderneuerte Oberfläche gebracht hat. Während das zunächst nur für iOS-Nutzer interessant gewesen ist, kündigt sich jetzt der Neustart für Android an. Schon in wenigen Monaten will man den Neustart auf der eigenen Plattform angehen.



Es ist schon viele Jahre her, dass die Android-App Snapseed ihre glorreichen Zeiten hatte und im Zuge dessen von Google übernommen wurde. Über viele Jahre wurde die App anschließend kaum weiterentwickelt und aufgrund der Google Fotos Bildbearbeitung sowie den aktuellen KI-Bildbearbeitungsmöglichkeiten war kaum damit zu rechnen, dass die App noch einmal zurückkehren wird. Sie wurde zwar nie eingestellt, doch eine gestoppte Entwicklung und jahrelang ausbleibende Updates sind nahezu gleichbedeutend.

Im vergangenen Jahr gab es dann plötzlich die Rückkehr von Snapseed zu iOS mit einer völlig neuen Version. Wenige Wochen später folgten viele neue Snapseed-Funktionen und erst in der vergangenen Woche wurde die neue Snapseed-Kamera mit Retroeffekten veröffentlicht. Es ist deutlich zu erkennen, dass die App wieder an Relevanz gewonnen hat oder zumindest Google-intern noch Fans besitzt, die die App weiterentwickeln können.

Rückkehr zu Android

Bislang fanden die Rückkehr und die großen Updates nur unter iOS statt, doch das soll sich ändern. Jetzt hat man angekündigt, dass sich der Neustart der App für Android in Entwicklung befindet und in wenigen Monaten durchgeführt werden soll. Dabei geht es zunächst wohl um eine Modernisierung, doch man sucht schon jetzt nach neuen Ideen, die die Nutzer gerne in der App sehen würden. Es wird aktiv nach Verbesserungs- und Erweiterungsvorschlägen aufgerufen.

Natürlich kann man sich über das Comeback freuen, aber man muss sich schon fragen, welche strategische Bedeutung Google darin derzeit sieht. Weiterhin steht die Frage im Raum, warum die Android-Version erst ein Jahr nach der iOS-Version folgt und die Apple-Plattform offenbar in diesem Bereich bevorzugt wird. Wie dem auch sei, sobald die neue App startet, erfahrt ihr es hier im Blog sehr zeitnah.

» Snapseed: Googles kostenlose Bildbearbeitung erhält überraschenden Kameramodus für Retrobilder (iOS)

» Pixel-Knallerpreise im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel 10-Smartphones, Pixel 9a, Pixel Watch & Buds

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-15 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.