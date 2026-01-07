Pixel-Smartphones: Google Play System Update sorgt für Probleme – Installation sollte aufgeschoben werden

Google hat gestern Abend nicht nur das monatliche Android-Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, sondern wenige Stunden zuvor auch ein neues Google Play System Update. Dieses wird derzeit vielen Pixel-Nutzern zur Installation angeboten, sollte aber vielleicht noch nicht sofort installiert werden. Denn es gibt zahlreiche Berichte von Problemen nach erfolgtem Update.



Google hält die Pixel-Smartphones normalerweise stets auf dem aktuellen Stand, doch aktuell scheint zumindest bei den Google Play System Updates der Wurm drin zu sein. Alle Nutzer sind nach wie vor auf dem Stand vom November 2025, denn es gab kein Dezember-Update. Gestern wurde erstmals seit langer Zeit ein neues Update veröffentlicht, das lediglich die Beschreibungen „Latest security update from Google“ und „Update now to keep safe and improve device stability.“ enthält. Die Größe liegt bei 15 Megabyte.

Klingt ganz gut, doch durch die Installation folgt zunächst das Gegenteil: Nach Download und Installation startet das Smartphone neu und benötigt dafür wohl deutlich länger als gewöhnlich. Einige Nutzer berichten von weit über 30 Sekunden bis zur ersten Reaktion des Geräts. Andere können gar keine Reaktion feststellen und sich nur mit einem erneuten Neustart über das lange Drücken der Power-Taste behelfen.

Weitere Nutzer berichten, dass sie zwar durch den Neustart kommen, das Smartphone aber nicht per biometrischer Methode entsperrbar ist. Bei anderen lädt der Pixel Launcher nicht vollständig und bei einigen zeigt sich ein eingeschränkter Funktionsumfang. In allen Fällen soll ein erneuter Neustart geholfen haben, das Problem zu lösen. Nach dieser zweiten Runde sollen alle Probleme verschwunden sein und das Smartphone normal arbeiten. Dennoch sollte man das Glück nicht herausfordern und vielleicht noch ein paar Tage mit dem Update warten, bis es ein Google-Statement, ein weiteres Update oder einen Rückzieher gibt.

Die Probleme treten hauptsächlich auf den Pixel 10-Smartphones auf, aber auch auf der neunten Pixel-Generation soll ein spürbarer Lag beim Neustart die Folge sein. Nach dem durchgelaufenen Update bleibt der Stand der Google Play System Updates weiterhin bei November 2025.

