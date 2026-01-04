Android: Google startet mehrere neue Versionen – drei Betriebssysteme in einem Jahr (Android 16- Android 18)

Google hat das Tempo rund um Android zuletzt immer weiter erhöht und wird wohl auch in diesem Jahr nicht davon abrücken. Verfolgt man auch in diesem Jahr die gewohnte Strategie, wovon auszugehen ist, wird es 2026 ganze drei große Android-Versionen sowie unzählige Zwischenversionen geben. Zum Jahresende stehen wir dann bei drei aktuellen Betriebssystemen, die parallel am Markt sind.



Es gibt bei Android ein klares Release-Muster, das von Google seit vielen Jahren verfolgt wird und zuletzt noch an Masse zugelegt hat: Für jede neue Major-Version gibt es eine oder zwei Entwicklervorschau(en), gefolgt von einer ganzen Reihe von Betas und schlussendlich dem finalen Release. Doch damit endet die Versionsgeschichte noch nicht, denn in weiterer Folge gibt es die QPR-Releases, die als Quartals-Update immer weiter größere Neuerungen bringen.

Im Dezember hat man zwar durch den überraschenden Nicht-Release von Android 17 etwas Druck herausgenommen, aber das dürfte wohl nur eine kurze Verschnaufpause sein, ehe es dann in Kürze mit Volldampf weitergeht. Tatsächlich war es in den letzten zwei Jahren so, dass es oftmals zu Überschneidungen gekommen ist: Es wurde bereits eine neue QPR Beta gestartet, bevor der Vorgänger überhaupt ausgerollt wurde. Ähnlich sah es mit der Developer Preview einer großen Version aus, bevor der vorherige Release überhaupt die Smartphones erreicht hat.

Android 16 und Android 17

Aktuell läuft nur die Android 16 QPR3 Beta, von der wir schon in Kürze die nächste Ausgabe erwarten. In den Startlöchern steht die erste Android 17 Developer Preview, die in dieser Ausgabe wohl entweder deutlich verkürzt sein wird oder vielleicht später als bisher erwartet stabil werden soll. Vor dem ersten Release lässt sich das schwer prognostizieren.









Android 16 und Android 17 laufen parallel

Sobald Google die erste Android 17 Developer Preview veröffentlicht hat, die nicht mehr sehr lange auf sich warten lassen wird, haben wir wieder zwei parallele Vorabversionen inklusive einer stabilen Version: Ab diesem Zeitpunkt sind die meisten Pixel-Nutzer auf Android 16 unterwegs, experimentierfreudige Pixel-Nutzer auf Android 16 QPR3 Beta und mutige Nutzer auf Android 17 Dev 1. Das macht es oftmals schwierig, den Überblick über die Verbreitung neuer Versionen zu behalten.

Android 18 kommt wohl ebenfalls 2026

Aber nicht nur in Kürze haben wir drei parallele Betriebssysteme, sondern auch aus Sicht der Major-Versionen: Android 16 ist derzeit aktuell, schon bald interessieren wir uns hauptsächlich für Android 17 und gegen Ende des Jahres erwarten wir die erste Android 18 Developer Preview. Diese dürfte dann wiederum von einem stabilen Android 17 und einer Android 17 QPR2 oder QPR3 flankiert werden.

—

Zahlen sind nur Schall und Rauch, vielleicht will Google auch genau das erreichen. Das zeigt sich schon an der Android Canary, die noch häufigere Releases veröffentlicht. Weil viele neue Funktionen mittlerweile gar nicht mehr an die Versionsnummer gebunden sind, könnten diese perspektivisch so interessant und relevant wie im Chrome-Browser sein. Welcher Nutzer außerhalb der Tech-Blase weiß, auf welcher Chrome-Version er unterwegs ist? So gut wie niemand. Gut möglich, dass das auch mit Android bald der Fall sein wird.

