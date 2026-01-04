Google Pixel: Neue Smartphones, Smartwatches, Buds, Tablet und mehr – diese Produkte sollen 2026 kommen

Auch im Jahr 2026 soll das Pixel-Portfolio weiter ausgebaut werden und könnte nicht nur die bekannten Produktlinien fortsetzen, sondern auch breiter aufgestellt werden. Die Zeichen stehen darauf, dass Google sowohl die etablierten Smartphones in die nächste Generation bringt, als auch bei den Wearables nachlegt und ein oder zwei Neueinstiege wagt. In diesem Artikel findet ihr noch einmal unsere Prognosen für das begonnene Jahr.



Auch wenn die Pixel-Smartphones in den ersten Jahren eher belächelt wurden, hat Google an den Produkten festgehalten, diese mit jeder Generation verbessert und die Produktlinie ausgebaut. Mittlerweile stehen wir bei einer Handvoll Smartphones, die Google in jedem Jahr auf den Markt bringt. Ergänzt wird das Portfolio von Smartwatches und smarten Kopfhörern sowie allerlei Zubehör, das den Apple-Weg beschreiten soll.

Für das angefangene Jahr erwarten wir erneut die Vorstellung von mindestens fünf Smartphones, eine neue Generation der Pixel Watch, eine neue Generation der Pixel Buds-Kopfhörer, vielleicht eine Fortsetzung der Ladelösung sowie eine Erweiterung des Portfolios um neue Geräte. Google hat längst erkannt, dass die Erfolge der einzelnen Produkte miteinander verknüpft sind. Pixel-Nutzer greifen gerne zur Pixel Watch und den Pixel Buds – und umgekehrt. Sind die Kopfhörer unschlagbar, darf es gerne auch ein Pixel-Smartphone sein.

In diesem Artikel zeigen wir euch noch einmal, mit welchen Pixel-Produkten für das Jahr 2026 zu rechnen ist. Dabei beschränken wir uns auf die wichtigen Produktlinien, für die es keine Glaskugel benötigt. Simple Dinge wie Ladekabel, Schutzhüllen, Adapter oder ähnliche Produkte sind natürlich außen vor und können kaum seriös prognostiziert werden. Also tauchen ein in das Pixel-Jahr 2026, das für die gesamte Linie einige Weichen stellen könnte.









Pixel 11-Smartphones

Es steht die Jubiläums-Generation der Pixel-Smartphones vor der Tür. Auch wenn „Pixel 10“ als kleines Jubiläum gesehen wurde, kommen wir erst jetzt zu 10 Jahre Pixel. Wir rechnen aus Portfolio-Sicht mit keinen großen Überraschungen, sondern einer Fortführung der einzelnen Linien: Es wird ein Pixel 11 als Grundmodell geben, das Pixel 11 Pro für mehr Power, das Pixel 11 Pro XL für mehr Power und ein größeres Display sowie etwas abgeschottet davon das faltbare Smartphone Pixel 11 Pro Fold. Mit den folgenden Geräten ist zu rechnen:

Pixel 11

Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold

Womit wir in diesem Jahr allerdings rechnen können, ist ein größeres Upgrade im Vergleich zu den Vorgängern. Vielleicht nicht unbedingt im Speicherbereich, der eher stagnieren wird, sondern viel mehr bei der Rechenpower des Tensor-SoC sowie bei den Kameras. Außerdem war schon im vergangenen Jahr aus offizieller Quelle von einem „signifikanten Redesign“ die Rede. Wir erwarten den Start für August 2026. Alle Informationen zu den kommenden Smartphones findet ihr im folgenden verlinkten Artikel.

» Alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones

Pixel 10a

Die Pixel 11-Smartphones sind noch etwas weiter entfernt, doch das Budget-Smartphone Pixel 10a als Pixel 10-Ableger ist fast schon am Horizont sichtbar – wir rechnen mit einem Start im März oder April. Es gab bereits zahlreiche Leaks, die uns sowohl das Äußere als auch die inneren Werte des Smartphones gezeigt haben. Ganz im Gegensatz zu den erwarteten großen Veränderungen bei der elften Generation könnte es beim Pixel 10a einen Stillstand geben.

Ob das Pixel 10a tatsächlich nur ein besseres (bzw. nahezu gleiches) Pixel 9a sein wird, werden wir schon in wenigen Monaten erfahren. Wir können es natürlich auch positiv sehen und hoffen, dass Google die volle Energie in die Pixel 11-Smartphones steckt.

» Alle Infos zum Pixel 10a









Pixel Watch 5

Die Pixel Watch Smartwatches dürften für Google ein solides Geschäft sein, auch wenn die Uhren noch keine Überflieger sind – aber vielleicht wird sich das noch ändern. Für 2026 darf erneut mit zwei unterschiedlichen Größen und Varianten gerechnet werden: Eine Smartwatch mit 41mm Größe, eine mit 45mm Größe sowie die Varianten mit WLAN oder LTE. Das ist etabliert und für Google gäbe es kaum einen Grund, etwas daran zu ändern.

Die Smartwatches dürften parallel zu den Pixel 11-Smartphones vorgestellt werden und sicherlich vor allem im Bereich der KI sowie den Fitness-Sensoren Fortschritte machen. Details gibt es bislang noch nicht und auch bei den Leakern sind die Smartwatches noch nicht aufgetaucht. Für eine von mir bereits mehrfach ins Spiel gebrachte Budget-Variante – eine Pixel Watch 4a – sieht es in diesem Jahr nicht unbedingt gut aus. Viel mehr scheint die Pixel Watch-Zukunft gefährdet. Völlig ausschließen würde ich das allerdings dennoch nicht.

Pixel Buds Pro 3

Das Portfolio der smarten Kopfhörer sollte auch 2026 auf den aktuellen Stand gebracht werden. Nach dem Start der Pixel Buds 2a im vergangenen Jahr ist jetzt wieder die Pro-Linie an der Reihe: Wir dürfen mit den Pixel Buds Pro 3 rechnen, die sich rein äußerlich kaum von ihren Vorgängern unterscheiden würden. Viel mehr wird es bei dieser Linie jetzt darum gehen, die Gemini-KI tiefer zu integrieren und für die Träger noch nützlicher zu machen.

Pixelsnap 2?

Erst vor wenigen Monaten hat Google das Pixelsnap-Ladesystem präsentiert, das den immer wichtiger werdenden Bereich der kabellosen Ladelösungen neu aufstellen sollte. Über die Verkaufszahlen ist nicht viel bekannt, doch ich denke, dass das System grundsätzlich sehr viel Luft nach oben hat. So könnten wir schon in diesem Jahr mit einem Nachfolger oder einem erweiterten Portfolio rechnen.

Was Apple mit MagSafe vorgemacht hat, könnte auch Google mit der Pixelsnap-Lösung nachbasteln wollen. Eine Fortsetzung der Produktlinie ist daher sehr wahrscheinlich, wir müssen nur die Ausrichtung und künftigen Möglichkeiten abwarten.

Pixel Tablet 2?

Das Pixel Tablet 2 hätte bei einem großen Erfolg des Vorgängers eigentlich schon vor längerer Zeit erscheinen sollen – doch einen solchen hat es bekanntlich nicht gegeben. Stattdessen hatte Google die Notbremse gezogen und jegliche Entwicklungen gestoppt. Man wollte zurück an das Zeichenbrett und noch einmal von vorn beginnen. 2026 wäre der Zeitraum, an dem dieses neu konzeptionierte Produkt auf den Markt kommen könnte.

Ein Tablet wird es mutmaßlich geben, die Frage ist nur, ob es als Fortführung des sehr glücklosen Pixel Tablet positioniert wird oder in Kombination mit dem damals geplanten (und niemals gestarteten) Zubehör als ein ganz anderes Produkt startet – siehe folgender Punkt.

» Darum braucht es jetzt ein Google Pixel Tablet 2









Pixel Notebook?

Es wäre der große Neustart im Pixel-Portfolio für dieses Jahr: Es scheint sehr wahrscheinlich, dass Google in diesem Jahr einen Pixel-Laptop auf den Markt bringen wird. Ein solcher wäre für den Desktop-Anlauf von Android fast schon notwendig. Tatsächlich war auch schon im Google-Blog davon die Rede, dass man Android auf dem Desktop mit neuer Hardware begleiten will. Im vergangenen Jahr gab es Leaks zu einem Project Snowy – einem Pixel-Laptop mit Android.

Das Pixel Notebook könnte mit dem Pixel Tablet 2 fusioniert werden bzw. es sich sogar um dasselbe Produkt handeln. Schlussendlich ist es ein Tablet mit andockbarer Tastatur oder ein Laptop mit abnehmbarer Tastatur. Beide würden auf Android setzen, sodass der Unterschied gar nicht so groß ist. Sollte es einen Pixel-Laptop geben, wäre mit einer ersten Ankündigung im Frühjahr sowie einem Start im Sommer zu rechnen.

» Alle Infos zum möglichen Pixel Notebook

—

Das Pixel-Jahr 2026 scheint sehr interessant zu werden – so viel können wir schon jetzt verraten. Google wird die Serie weiter festigen und das Portfolio ausbauen. Mit dem Tablet oder Laptop geht es noch einmal in eine ganz neue Richtung, die bei Erfolg auch die Akzeptanz der Pixel-Smartphones und damit des erweiterten Portfolios ausbauen könnte. Pixel könnte die erste Marke werden, die sowohl Mobil als auch am Desktop erfolgreich ist.

Falls ihr ein Produkt in der Auflistung vermisst, dann sind es sicherlich die Pixel Glass Smart Glasses. Diese wurden von Google zwar mehrfach angeteasert, sollen aber vorerst doch nicht erscheinen. Aus offizieller Quelle heißt es, dass die Smart Glasses zunächst mit Drittanbietern bearbeitet werden sollen. Sollten Android XR und die Smart Glasses erfolgreich werden, stünde einem Pixel-Einstieg 2027 sicherlich nichts im Wege.

