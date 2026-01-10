Android XR & Gemini: Wackelt der neue Smart Glasses-Anlauf? Google hat noch nichts vorzuweisen (Meinung)

Google will mit der Plattform Android XR in diesem Jahr ganz groß durchstarten: Gemeinsam mit Partnern sollen viele Smart Glasses auf den Markt kommen, Gemini die virtuellen Welten erobern und Google will das Betriebssystem so schnell wie möglich etablieren. Doch zumindest den Start in das neue Jahr hat man ziemlich verhauen, denn ausgerechnet auf der weltgrößten Techmasse hatte man absolut nichts vorzuweisen.



Die virtuellen Welten, die Augmented Reality und damit verbunden die smarten Brillen gelten seit vielen Jahren – praktisch seit Jahrzehnten – als zukünftige Technologie. Doch bis heute ist es, abgesehen von einigen Achtungserfolgen, keinem Unternehmen gelungen, die virtuellen Welten zu etablieren. War es zunächst die Technologie, die die Möglichkeiten noch nicht hergegeben haben, ist es heute vor allem eines: Der Anwendungsfall. Bis heute sind viele Nutzer skeptisch und selbst die Tech-Demos können nicht zeigen, wie die Brillen wirklich sinnvoll im Alltag eingesetzt werden können.

Google könnte diese Probleme mit Gemini für Android XR vielleicht im Ansatz gelöst haben, doch wirklich überzeugt sich die gesamte Nutzerschaft und gefühlt auch die Tech-Welt noch nicht. Kein Wunder, dass man sich mit der Entwicklung viel Zeit gelassen hat, um es richtig hinzubekommen. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass es Startschwierigkeiten gibt: Bereits Ende 2024 sollten erste Smart Glasses starten. Tatsächlich ging es über Teaser aber nicht hinaus und selbst Android XR wurde nicht präsentiert.

Erst im Frühjahr 2025 wurde die Plattform Android XR erneut erwähnt, dann dauerte es weitere Monate bis zur Präsentation und erst Ende 2025 wurde das erste Headset aus dem Hause Samsung auf den Markt gebracht. Die Smart Glasses haben wir abseits von Teasern noch immer nicht gesehen. Selbst die vor wenigen Wochen abgehaltene Android Show | XR Edition hielt nicht mehr viel mehr als Ausblicke auf die Zukunft bereit.









Android XR zeigt sich nur außerhalb der CES

Eigentlich hätten wir vermutet, dass Google das Android XR-Event im Dezember abhielt, um neue Software- und KI-Funktionen zu zeigen. Für die CES waren die Erwartungen hoch, endlich konkrete Produkte in Form von Smart Glasses und deren Einsatzgebieten zu sehen. Doch selbst dazu kam es nicht. Tatsächlich wurde Android XR in der Medienberichterstattung so gut wie gar nicht erwähnt, sodass anzunehmen ist, dass es auch auf der Messe keine Rolle gespielt hat.

Um wenigstens etwas Präsenz zu zeigen, hat Google eine gigantische Android XR-Show auf der Las Vegas Sphere gebucht, die man sicherlich einige Millionen Dollar hat kosten lassen. Das etabliert die Marke, schafft aber gleichzeitig eine Erwartungshaltung, die nicht einmal im Ansatz erfüllt werden konnte. Gerade im Bereich der virtuellen Welten, die seit Jahrzehnten floppen und in denen bis heute der große Google Glass-Flop unvergessen ist, sicherlich keine vorteilhafte Situation.

Dass kein einziger der zahlreichen Android XR-Partner etwas vorzuweisen hatte, ist peinlich. Optimistisch könnte man hoffen, dass all das für ein großes Google-Event zurückgehalten wird, doch eine bessere Bühne für weitere Hardware-Teaser als die CES hätte es wohl kaum gegeben. Hoffen wir, dass das Jahr aus Android XR-Sicht besser verlaufen wird.

